تتواصل التحركات السياسية في إسرائيل لتشكيل حكومة جديدة بقيادة غادي آيزنكوت، وسط عقبات لا تزال تحول دون الإعلان عن اكتمال الائتلاف الحكومي، رغم توصل ثلاثة أحزاب من أصل أربعة في كتلة التغيير إلى اتفاقات ائتلافية، وفقًا لما أوردته صحيفة «يديعوت أحرونوت».

وذكر التقرير أن آيزنكوت يسعى إلى تشكيل حكومة تضم أحزاب كتلة التغيير، إلى جانب دعم حزب «يهودية التوراة المتحدة»، فيما لا تزال المفاوضات مع الحزب الحريدي في مراحلها الأولى، ومن المقرر أن تبدأ رسميًا الأسبوع المقبل.

اتفاقات ائتلافية ومفاوضات مع الحريديم

وفي هذا السياق، توصل حزبا «الديمقراطيين» برئاسة يائير جولان و«إسرائيل بيتنا» برئاسة أفيجدور ليبرمان إلى اتفاق ائتلافي، ينص على حصول الديمقراطيين على أربع حقائب وزارية، تشمل الأمن العام والعمل والرعاية الاجتماعية والاتصالات والثقافة والرياضة.

ومن المتوقع أن يتولى يائير جولان وزارة الأمن العام، ونعمة لازيمي وزارة العمل والرعاية الاجتماعية، وإفرات ريتان وزارة الاتصالات، وجلعاد كاريف وزارة الثقافة والرياضة.

في المقابل، لا يزال حزب «يهودية التوراة المتحدة» يدرس الانضمام إلى الائتلاف، وسط ترقب لموقف الحاخامات من مسودة التفاهمات المتعلقة بقانون التجنيد والإعفاءات العسكرية لطلاب المعاهد الدينية.

وأفاد التقرير بأن الحاخام موشيه هليل هيرش، أحد أبرز قادة التيار الليتواني، التقى الحاخام دوف لانداو عقب عودته من الولايات المتحدة، قبل أن يقرر الحزب الحريدي عقد اجتماع لفريق التفاوض التابع له، تمهيدًا لبدء المحادثات الرسمية مع آيزنكوت.

بينيت يتمسك بحكومة الوحدة مع نتنياهو

وعلى مسار موازٍ، يواصل نفتالي بينيت، رئيس حزب «معًا»، الدفع باتجاه تشكيل حكومة وحدة وطنية تضم بنيامين نتنياهو، مع تولي آيزنكوت رئاسة الحكومة في المرحلة الأولى، وهو ما يعقد حسابات تشكيل الائتلاف.

وأرجأ بينيت اجتماعًا تفاوضيًا كان مقررًا مع آيزنكوت إلى يوم الأحد، معللًا ذلك بعدم تقديم خطة واضحة لتجنيد الحريديم، ومؤكدًا أن معالجة أزمة الخدمة العسكرية وجنود الاحتياط تمثل أولوية بالنسبة إليه.

لكن هذا الخيار يواجه عقبات سياسية وعددية، إذ أعلن حزبا الديمقراطيين وإسرائيل بيتنا رفضهما المشاركة في حكومة تضم نتنياهو، كما أن تشكيل حكومة وحدة دون الأحزاب الحريدية ودون انضمام قوى أخرى قد لا يوفر الأغلبية البرلمانية المطلوبة.

منصور عباس يطالب بمشاركة الحريديم في الحكومة

وفي سياق متصل، أكد منصور عباس، رئيس حزب «القائمة العربية الموحدة – راعم»، أن حزبه لن يكون خاضعًا لقرارات كتلة التغيير، مشيرًا إلى أن موقفه من الحكومة المقبلة سيتحدد وفقًا للاستجابة لمطالب حزبه.

وأوضح عباس أن مطالبه تشمل مكافحة الجريمة في المجتمع العربي، وتحويل الميزانيات واستمرار الخطط الخمسية، والاستثمار في التعليم والتوظيف والبنية التحتية والإسكان، إلى جانب معالجة أوضاع التجمعات البدوية في النقب ووقف هدم المنازل.

كما شدد على رغبته في أن يكون حزب راعم جزءًا من الائتلاف الحكومي، وليس مجرد شبكة أمان خارجية توفر الدعم البرلماني للحكومة.

من جانبها، أكدت القائمة المشتركة أنها لن تشارك في الحكومة، لكنها طرحت مطالب تتعلق بمكافحة الجريمة والعنصرية والتحريض، ووقف هدم المنازل، ووضع خطة تنمية متعددة السنوات للمجتمع العربي تشمل التعليم والصحة والبنية التحتية وفرص العمل.

وتعكس هذه التطورات استمرار التعقيدات أمام آيزنكوت، الذي نجح في إبرام اتفاقات ائتلافية مع بعض شركائه، لكنه لا يزال بحاجة إلى حسم مواقف الأحزاب الحريدية ومنصور عباس ونفتالي بينيت، قبل التمكن من الإعلان عن تشكيل الحكومة الجديدة.