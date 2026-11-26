أكد الشيخ محمود الطحان، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، أن الأخذ بأسباب السلامة والالتزام بقواعد المرور للوقاية من الحوادث؛ «من صميم التوكل على الله»، مشددًا على أن إهمال هذه الأسباب بحجة ترك الأمور لله؛ فهم خاطئ للتوكل.

وأوضح الطحان، خلال تصريح له، أن الله- سبحانه وتعالى- علّم الإنسان الأخذ بالأسباب في القرآن الكريم، مستشهدًا بقول الله- تعالى-: «فَأَتْبَعَ سَبَبًا».

الالتزام بقواعد المرور

وأشار إلى أن الالتزام بقواعد المرور، واحترام السرعات المقررة، وارتداء حزام الأمان، وعدم السير عكس الاتجاه، كلها صور للأخذ بأسباب السلامة التي تحمي الإنسان وغيره من الحوادث والأضرار.

وأضاف أن طاعة القواعد والقوانين التي تضعها الجهات المختصة لتحقيق السلامة، تدخل في إطار طاعة أولي الأمر فيما يتعلق بالمصلحة العامة، مستشهدًا بقول الله- تعالى-: «وَأَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ وَأُولِي الْأَمْرِ مِنْكُمْ»، مؤكدًا أن الالتزام بهذه القواعد واجب شرعي.

وشدد أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية على أن من يخالف قواعد السلامة ويتسبب في إلحاق الضرر بنفسه أو بالآخرين يكون آثمًا شرعًا، مستشهدًا بقاعدة «لا ضرر ولا ضرار»، وقوله تعالى: «وَلَا تُلْقُوا بِأَيْدِيكُمْ إِلَى التَّهْلُكَةِ»، موضحًا أن تعريض حياة الناس للخطر ليس مجرد مخالفة للقانون، بل مسؤولية دينية وأخلاقية.

ودعا الطحان المواطنين إلى تعليم أبنائهم قواعد السلامة، والحرص على أن يكونوا قدوة في الالتزام بها، مؤكدًا أن حماية الأرواح مسؤولية مشتركة، وأن الأخذ بالحذر واجب شرعي، مستشهدًا بقوله تعالى: «وَخُذُوا حِذْرَكُمْ»، سائلًا الله أن يرزق الجميع الالتزام بالقواعد والآداب التي تحفظ الأنفس وتصون المجتمع.