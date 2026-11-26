يستعد حزب «يهودية التوراة المتحدة» لبدء مفاوضات رسمية مع رئيس حزب «ياشار!» غادي آيزنكوت، بشأن الانضمام إلى الائتلاف الحكومي المرتقب، وذلك عقب اجتماع الحاخام موشيه هيرش والحاخام دوف لانداو، لبحث الموقف من المشاركة في الحكومة الجديدة.

وذكرت وسائل إعلام إسرائيلية أن أعضاء فريق التفاوض التابع لحزب «يهودية التوراة»، وهم أعضاء الكنيست يعقوب آشر ويتسحاق جولدكنوف ويتسحاق بيندروس ومئير بوروش، سيجتمعون يوم الأحد المقبل في تمام الساعة الحادية عشرة صباحًا، مع المحامي بوعز بن تسور، ممثل الحزب، تمهيدًا لانطلاق المحادثات الرسمية مع آيزنكوت.

ويأتي التحرك في إطار المشاورات الجارية بشأن تشكيل حكومة جديدة بقيادة آيزنكوت، وسط ترقب لموقف الأحزاب الحريدية من المشاركة في الائتلاف، خاصة في ظل الخلافات المتعلقة بملف تجنيد طلاب المعاهد الدينية والخدمة العسكرية.