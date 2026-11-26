سلمت أسرة بريطانية، غطاء تابوت أثري مصري على شكل كاهن يُدعى "حور بن وننفر"، إلى سفارة جمهورية مصر العربية في لندن، ويقدر عمره بنحو 2350 عاما، وفقا لتقييم أولي أجراه خبراء المصريات بمتحف فيتزويليام بجامعة كامبريدج.

وكان الغطاء قد عُرض في مزاد في سبتمبر 2014؛ بعد العثور عليه في منزل الضابط والمراسل الحربي البريطاني "تايجر سارل” بمقاطعة “إسكس” شرقي إنجلترا.

ورجّحت تقارير بريطانية نُشرت آنذاك أن “سارل” جلب القطعة من أفريقيا إلى بريطانيا بعد إحدى رحلاته بالقارة.

واشترت القطعة في ذلك المزاد، سيدة بريطانية عُرفت بشغفها الكبير بالحضارة المصرية القديمة، واحتفظت بها حتى وفاتها، لتقرّر أسرتها بعد رحيلها إعادتها إلى مصر.

وحرص السفير أشرف سويلم، سفير مصر لدى المملكة المتحدة، على زيارة الأسرة في منزلها بمدينة كامبريدج، ليشكر أفرادها على هذه المبادرة.

وخلال اللقاء، تحدّث أفراد الأسرة عن السنوات التي احتفظوا فيها بالقطعة الأثرية، مشيرين إلى أنهم بقدر ما أحبوا وجودها بينهم؛ يسعدهم أن يروها تعود إلى موطنها الأصلي في مصر.

وأعرب سويلم عن تقدير مصر العميق لهذه اللفتة الكريمة، مؤكداً أن مبادرة الأسرة بإعادة أثر مصري إلى موطنه تحظى باعتزاز خاص لدى المصريين.

ووجه الدعوة إلى أفراد الأسرة لزيارة مصر والمتحف المصري الكبير، وأن يتعرفوا عن قرب على الحضارة التي أحبتها فقيدتهم، وعلى تاريخ القطعة التي كانت عزيزة عليها، وأصولها المصرية.

وأكد سويلم أن السفارة ستتولى التنسيق لإعادة القطعة إلى مصر في أقرب وقت؛ في إطار الاهتمام الذي توليه الدولة المصرية لاسترداد آثارها من الخارج.

وأعرب عن ترحيب السفارة بكل من يرغب في اتخاذ مبادرة مماثلة، مشيدا بما تعكسه هذه المبادرات من احترام للحضارة المصرية وحرص على عودة آثارها إلى موطنها الأصلي.