كشف الإعلامي أمير هشام عن آخر تطورات ملف تجديد عقد أحمد فتوح، الظهير الأيسر للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، في ظل استمرار تعثر المفاوضات بين الطرفين بسبب الخلافات المالية.

وقال أمير هشام، خلال تصريحاته عبر برنامج «مودرن سبورتس»، المذاع على قناة «مودرن MTI» الفضائية، إن موقف أحمد فتوح من تجديد عقده مع الزمالك لا يزال معلقًا، مشيرًا إلى أن اللاعب تحدث مع بعض المقربين منه بشأن رغبته في الرحيل عن النادي خلال الفترة المقبلة.

وأضاف أن أحمد فتوح يمتلك عروضًا من أندية ليبية، من بينها عرض قد تصل قيمته إلى 600 ألف دولار لصالح نادي الزمالك، موضحًا أن اللاعب أبدى قناعة مبدئية بالعروض الليبية على المستوى الشفهي، رغم عدم وصول الأمور إلى اتفاق رسمي حتى الآن، باستثناء العرض الذي تلقاه في بداية الموسم الحالي.

وأوضح أن فتوح لديه بعض المطالب المالية التي تصعّب التوصل إلى اتفاق مع إدارة الزمالك بشأن تجديد عقده، في ظل الأزمة المالية التي يعاني منها النادي، وعدم قدرة المسؤولين على تلبية مطالب اللاعب حتى الآن.

وأشار أمير هشام إلى أن اللاعب لا يزال يبحث عن عروض أخرى خلال الفترة المقبلة، رغم وجود اهتمام من الجانب الليبي، مؤكدًا أن ملف التجديد لم يشهد أي تطورات إيجابية حتى الآن، وأن رحيل أحمد فتوح عن الزمالك خلال فترة الانتقالات الشتوية في يناير المقبل يظل أحد السيناريوهات المطروحة بقوة.