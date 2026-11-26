أظهرت بيانات رسمية بريطانية، اليوم الخميس، تراجع صافي الهجرة السنوي إلى المملكة المتحدة إلى 77 ألف شخص خلال العام المنتهي في يونيو 2026، مقارنة بنحو 204 آلاف شخص في العام السابق، ليسجل أدنى مستوى منذ عام 1997 باستثناء فترة جائحة كورونا، وذلك في أعقاب تشديد القيود المفروضة على تأشيرات العمال والطلاب وطالبي اللجوء.

وأوضحت البيانات الصادرة عن مكتب الإحصاءات الوطنية البريطاني أن صافي الهجرة تراجع بنحو 90% مقارنة بمستواه القياسي المسجل في عام 2023، عندما اقترب من مليون شخص، فيما قالت وزيرة الداخلية البريطانية شبانة محمود إن الحكومة استعادت السيطرة على نظام الهجرة، مؤكدة أن الإصلاحات ستتواصل بهدف بناء نظام أكثر عدالة يربط الحصول على الإقامة بالمساهمة في المجتمع .

وظلت الهجرة، بشقيها القانوني وغير القانوني، قضية رئيسية في المشهد السياسي البريطاني لأكثر من عقد، وأظهر استطلاع للرأي نشرته مؤسسة «يوجوف» هذا الأسبوع أنها جاءت في المرتبة الثانية بين أبرز القضايا التي تشغل الناخبين بعد الاقتصاد، رغم التراجع الكبير في أعداد المهاجرين.

وانخفض عدد المتقدمين بطلبات اللجوء إلى 73 ألف شخص خلال الفترة محل التقرير، بتراجع تجاوز 20% على أساس سنوي، لكنه ظل أعلى من المستويات المسجلة بين عامي 2004 و2021. وجاء ذلك بعد تشديد حكومات بريطانية متعاقبة، من حزبَي المحافظين والعمال، شروط منح تأشيرات العمل، بما شمل فرض قيود على اصطحاب أفراد الأسرة ورفع الحد الأدنى للرواتب المطلوبة.

وكانت الحكومة العمالية قد أعلنت في وقت سابق من الشهر الجاري خططًا لمضاعفة فترة الانتظار المعتادة للحصول على الإقامة الدائمة من 5 إلى 10 سنوات، في إطار مساعيها للحد من الهجرة، وسط استمرار المخاوف الشعبية بشأن مستوياتها. وقال سوندر كاتوالا، مدير مركز الأبحاث البريطاني «بريتيش فيوتشر»، إن الأرقام الجديدة قد تفاجئ قطاعات واسعة من الجمهور التي لا تزال تعتقد أن الهجرة آخذة في الارتفاع، داعيًا السياسيين إلى الانتقال من التركيز على خفض الأعداد إلى مناقشة المستوى المستدام للهجرة.

وفي المقابل، حذر اقتصاديون من أن استمرار تراجع الهجرة قد يؤدي إلى تقلص القوى العاملة البريطانية والحد من إمكانات النمو الاقتصادي، فضلًا عن زيادة الضغوط على المالية العامة. وقدرت مؤسسة «أوكسفورد إيكونوميكس» في أبريل الماضي أن وصول صافي الهجرة إلى الصفر على المدى الطويل قد يجعل حجم الاقتصاد البريطاني أقل بأكثر من 15% بحلول عام 2060 مقارنة بالتوقعات الأساسية، مع تراجع الإيرادات الضريبية وارتفاع الاقتراض الحكومي.