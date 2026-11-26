ضربت عاصفة قوية عطلة عيد الشكر على طول معظم الساحل الشرقي للولايات المتحدة، اليوم الخميس، متسببة في انقطاع الكهرباء عن مئات الآلاف من المشتركين، بعد أن أسقطت رياح بلغت سرعتها 70 ميلًا في الساعة (112 كيلومترًا في الساعة) الأشجار وخطوط الكهرباء.

أمطار غزيرة وفيضانات ساحلية

وتسببت الأمطار الغزيرة في فيضان المناطق الساحلية، بينما حذرت شركات المرافق من أن الأرض المشبعة بالمياه والرياح القوية قد تزيد من خطر سقوط الأشجار وانقطاع التيار الكهربائي.

انقطاع واسع للكهرباء في فرجينيا وماريلاند

وبحسب موقع "باور أوتاج" المتخصص في تتبع انقطاعات الكهرباء، فقد انقطع التيار عن نحو 200 ألف منزل ومنشأة في فرجينيا، و177 ألفًا أخرى في ماريلاند، حتى الساعة 2:26 بعد الظهر بالتوقيت الشرقي (19:26 بتوقيت جرينتش).

وأظهر الموقع أيضًا أن كلًا من بنسلفانيا ونيوجيرسي ونورث كارولاينا سجلت عشرات الآلاف من العملاء دون كهرباء.

وكانت شركات المرافق ومسؤولو الولايات قد حذروا من أن اجتماع الرياح القوية القادمة من البحر مع الأمطار قد يتسبب في انقطاعات واسعة للكهرباء.

رياح عاتية من فرجينيا إلى نيو إنجلاند

وذكرت هيئة الأرصاد الجوية الوطنية الأمريكية أن هبات رياح تراوحت سرعتها بين 50 و70 ميلًا في الساعة سُجلت أو يُتوقع تسجيلها في أجزاء من فرجينيا وماريلاند وديلاوير ونيوجيرسي ونيويورك وساحل نيو إنجلاند.

وأفادت إدارة الطوارئ في مدينة نيويورك بأن الرياح اشتدت بعد ظهر الخميس، لتصل سرعتها إلى 56 ميلًا في الساعة (90 كيلومترًا في الساعة) في مطار لاغوارديا.

فيضانات بسبب الرياح والمد الملكي

وقالت هيئة الأرصاد الجوية إن الرياح القوية القادمة من البحر المرتبطة بالعاصفة، إلى جانب ظاهرة المد الملكي، تسببت في فيضانات ساحلية في المجتمعات المنخفضة على طول أجزاء من الساحل الشرقي.

تأجيل موكب "ميسيز" للمرة الأولى بسبب الطقس

وكان خطر العاصفة قد دفع المسؤولين بالفعل إلى تأجيل النسخة المئوية من موكب "ميسيز" السنوي بمناسبة عيد الشكر في مدينة نيويورك، المقرر اليوم الخميس، في أول مرة يُعاد فيها جدولة الحدث بسبب سوء الأحوال الجوية.

تعطيل حركة الطيران في العطلة

كما عطلت العاصفة حركة السفر الجوي خلال العطلة، حيث تم إلغاء أكثر من 400 رحلة جوية أمريكية وتأجيل نحو 1600 رحلة أخرى حتى أوائل بعد ظهر الخميس، وفق موقع "فلايت أوير".

وكانت المطارات الرئيسية في منطقتي واشنطن ومدينة نيويورك من بين الأكثر تضررًا.

وقالت هيئة الأرصاد الجوية الوطنية: "ستواصل عاصفة ساحلية قوية إحداث تأثيرات شديدة على المنطقة خلال اليوم وحتى المساء بسبب الرياح العاتية المدمرة المصحوبة بأمطار غزيرة.. وستغادر العاصفة خلال الليل وحتى صباح الجمعة".