وقّع البنك المركزي المصري وبنك السودان المركزي، مذكرة تفاهم لتأطير التعاون المصرفي بين البلدين، وتعزيز الشراكة الاقتصادية والمالية، وذلك في إطار مواصلة تنفيذ مخرجات زيارة رئيس مجلس الوزراء السوداني الدكتور كامل إدريس إلى مصر.

ووقّعت المذكرة الدكتورة آمنة ميرغني، محافظ بنك السودان المركزي، والدكتور حسن عبد الله، محافظ البنك المركزي المصري، بحضور السفير عمر الفاروق سيد كامل، القائم بالأعمال بالإنابة بسفارة السودان في القاهرة، ووفد بنك السودان المركزي المرافق للمحافظ، وعدد من أعضاء البعثة الدبلوماسية السودانية.

وأكد الجانبان أهمية مذكرة التفاهم في تجديد أطر التعاون المصرفي الراسخة بين البلدين، وتعزيز التنسيق بين البنكين المركزيين، بما يدعم العلاقات الاقتصادية والتجارية، ويفتح آفاقًا جديدة للتعاون بين القطاع الخاص السوداني والمصري.

استعداد السودان مرحلة التعافي

وأكدت محافظ بنك السودان المركزي التزام البنك بمواصلة إصلاح الجهاز المصرفي، بما يعزز قدرته على الإسهام في جهود التعافي وإعادة الإعمار في السودان، مشيدة بالمواقف المصرية الداعمة للسودان وشعبه في مختلف المجالات، لا سيما القطاع المصرفي.

من جانبه، أعرب محافظ البنك المركزي المصري عن تقديره للتعاون الوثيق بين البنكين المركزيين، مشيرًا إلى أهمية المذكرة في تشجيع البنوك التجارية على توسيع أنشطتها، والعمل على زيادة معدلات التبادل التجاري بين البلدين، خاصة مع استعداد السودان لمرحلة التعافي وإعادة الإعمار.

وتشمل مذكرة التفاهم تعميق التعاون الاقتصادي والمصرفي، وتعزيز الوجود المصرفي والمالي في البلدين، إلى جانب التعاون في مجالات الشمول المالي والاستدامة ومكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، وتبادل الخبرات في مجالات السياسة النقدية والمصرفية.