سلطت الإعلامية فاتن عبد المعبود، مقدمة برنامج «اليوم هنا القاهرة» المذاع عبر قناة «مودرن MTI»، الضوء على التحركات المصرية المتزامنة في أربعة ملفات إقليمية بالغة الأهمية، تشمل السودان وليبيا وقطاع غزة والبحر الأحمر، معتبرة أن تزامن هذه التحركات يعكس اتساع نطاق الرؤية المصرية لحماية الأمن القومي وتعزيز الحضور السياسي والاستراتيجي للقاهرة في المنطقة.

التعامل مع التطورات الطارئة

وأكدت فاتن عبد المعبود، خلال حلقة البرنامج اليوم الأربعاء 25 نوفمبر، أن التحركات المصرية لم تعد تقتصر على التعامل مع التطورات الطارئة في محيطها الإقليمي، بل باتت ترتبط برؤية أشمل تجمع بين الاعتبارات السياسية والأمنية والاقتصادية، في ظل التحديات المتصاعدة التي تشهدها المنطقة.

السودان.. أمن الجنوب خط أحمر

وتناولت مقدمة البرنامج زيارة رئيس الوزراء السوداني كامل إدريس إلى القاهرة، مشيرة إلى أنها حملت دلالات سياسية واستراتيجية مهمة، في ظل تأكيد مصر أن أمن السودان جزء لا يتجزأ من أمنها القومي.

وأوضحت أن الموقف المصري يستند إلى دعم وحدة الدولة السودانية وسلامة أراضيها، ورفض إنشاء كيانات موازية، والحفاظ على مؤسساتها الوطنية، مع التأكيد على استعداد القاهرة لاتخاذ ما يلزم لحماية مصالحها وخطوطها الحمراء، وفقًا للقانون الدولي واتفاقية الدفاع المشترك.

ليبيا.. تحركات على مختلف الجبهات

وفي الملف الليبي، أشارت فاتن عبد المعبود إلى تنوع قنوات التواصل المصرية مع الأطراف الليبية المختلفة، من خلال اللقاءات التي تجمع المسؤولين المصريين بممثلي المعسكر الشرقي، إلى جانب التواصل مع حكومة الوحدة الوطنية برئاسة عبد الحميد الدبيبة، واستقبال الرئيس عبد الفتاح السيسي له في القاهرة.

وأضافت أن هذه التحركات تعكس اهتمام مصر بملفات توحيد المؤسسات الليبية، والحفاظ على استقرار الدولة، وتأمين الحدود الغربية، فضلًا عن تعزيز التعاون الاقتصادي في مجالات الطاقة والغاز وإعادة الإعمار، بما يساهم في دعم الاستقرار داخل ليبيا.

غزة.. القاهرة حاضرة في ترتيبات المرحلة المقبلة

وانتقلت الإعلامية إلى تطورات الملف الفلسطيني، مؤكدة أن مصر تواصل تحركاتها السياسية والدبلوماسية لدعم تثبيت وقف إطلاق النار في قطاع غزة، والمشاركة في صياغة الترتيبات الخاصة بالمرحلة المقبلة.

ولفتت إلى أن لقاء وزير الخارجية بدر عبد العاطي مع جبريل الرجوب، أمين سر اللجنة المركزية لحركة فتح، يأتي في سياق الجهود المصرية المتعلقة بالانسحاب الإسرائيلي، وبدء عمل اللجنة الوطنية لإدارة القطاع، ونشر قوة الاستقرار الدولية، وضمان تدفق المساعدات الإنسانية، وتهيئة الظروف لبدء التعافي وإعادة الإعمار.

وشددت على أن أهمية الدور المصري في غزة تتجاوز الجانب الإنساني، نظرًا لارتباط مستقبل القطاع بالقضية الفلسطينية وأمن المنطقة، فضلًا عن التداعيات المباشرة لهذه التطورات على الأمن القومي المصري.

البحر الأحمر وقناة السويس.. معادلة الأمن والاقتصاد

أما الملف الرابع، فيتعلق بالبحر الأحمر، الذي وصفته فاتن عبد المعبود بأنه أحد أهم المحاور الاستراتيجية المرتبطة بالأمن القومي والاقتصاد المصري، مشيرة إلى أهمية التنسيق مع السودان وإريتريا، وتعزيز دور الدول المطلة على البحر الأحمر في مسؤولية تأمينه، لمنع تحوله إلى ساحة للصراعات والتنافس العسكري والتدخلات الخارجية.

وربطت الإعلامية بين التطورات الأمنية في البحر الأحمر ومستقبل حركة التجارة العالمية عبر قناة السويس، مشيرة إلى لقاء الرئيس عبد الفتاح السيسي مع الرئيس التنفيذي لمجموعة «ميرسك» العالمية، وما تضمنه من إعلان بشأن استئناف الشركة عملياتها عبر قناة السويس والبحر الأحمر، والعمل على إعادة خدماتها الملاحية بالكامل خلال الأشهر المقبلة.

وأكدت أن عودة الخطوط الملاحية تمثل أهمية اقتصادية كبيرة لمصر، ولا تقتصر آثارها على قطاع النقل البحري، بل ترتبط أيضًا بمستويات الاستقرار والأمن في أحد أهم الممرات التجارية العالمية.

خريطة واحدة لأربعة اتجاهات

واختتمت فاتن عبد المعبود قراءتها بالتأكيد على أن التحركات المصرية في الملفات الأربعة تكشف عن ارتباط وثيق بين الجغرافيا والسياسة والاقتصاد، فالسودان يمثل العمق الاستراتيجي جنوبًا، وليبيا تمثل الامتداد الأمني غربًا، وقطاع غزة يرتبط بأمن سيناء ومستقبل القضية الفلسطينية، بينما يشكل البحر الأحمر وقناة السويس محورًا حيويًا للأمن الاقتصادي والتجارة العالمية.

وطرحت الإعلامية تساؤلًا بشأن ما إذا كانت القاهرة تتجه إلى صياغة معادلة إقليمية أكثر شمولًا، تقوم على توسيع شبكة الشراكات والتفاهمات، وتأمين محيطها الجغرافي، وتعزيز دورها في ترتيبات المنطقة، بما ينقل التعامل مع الأزمات من مسار منفصل إلى رؤية متكاملة لحماية المصالح المصرية وتعزيز الاستقرار الإقليمي.