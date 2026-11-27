أكد معتمد جمال، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، جاهزية فريقه لمواجهة الإفريقي التونسي، في افتتاح مشوار دور المجموعات ببطولة دوري أبطال أفريقيا، مشددًا على أهمية تحقيق الفوز وحصد أول ثلاث نقاط لمنح اللاعبين دفعة قوية في المباريات المقبلة.

واستهل المدير الفني المؤتمر الصحفي الخاص بالمباراة بتقديم واجب العزاء إلى أسر ضحايا حادث الوراق الأليم، معربًا عن خالص مواساته لأسر الضحايا.

معتمد جمال يتحدث عن طموحات الزمالك أمام الإفريقي

وقال معتمد جمال: «نبحث عن بداية قوية أمام الإفريقي التونسي في مباراة الغد، ونتطلع للفوز وحصد أول ثلاث نقاط، لنحصل على دفعة قوية في المباريات المقبلة».

وأضاف أن الزمالك يواجه تحديات متكررة بسبب رحيل بعض العناصر وإيقاف القيد، لكنه شدد على امتلاك الفريق مجموعة مميزة من اللاعبين، قائلًا: «الزمالك هو الفريق الوحيد الذي يفقد عناصر في كل موسم بسبب رحيل بعض النجوم وإيقاف القيد، ولكن الفريق يضم أفضل اللاعبين في مصر والقارة، كما يضم لاعبين دوليين يعلمون كيف يتعاملون في المباريات والبطولات».

الزمالك ينافس على جميع البطولات

وشدد المدير الفني على أن الزمالك يستهدف المنافسة على جميع البطولات التي يشارك فيها، مؤكدًا أن مواجهة الإفريقي لن تكون سهلة، نظرًا لقيمة الفريق التونسي ومكانته على الساحة الأفريقية.

وأوضح: «الزمالك يسعى للمنافسة على كل البطولات التي يشارك فيها الفريق، والإفريقي منافس كبير واسم معروف في القارة السمراء، والمنافس من الأسماء المرشحة للوصول إلى النهائيات، ومباراة الغد خاصة لنا في بداية مشوار دور المجموعات».

وأشار معتمد جمال إلى قدرة لاعبي الزمالك على التعامل مع الضغوط والمشكلات التي قد تواجه الفريق، والفصل بينها وبين التركيز داخل الملعب، مؤكدًا أن الأندية الكبيرة تستطيع تجاوز الصعوبات والاستمرار في المنافسة.

موقف لاعبي الزمالك من مواجهة الإفريقي

وعن الحالة الفنية والبدنية للفريق، أكد معتمد جمال أن معظم عناصر الزمالك جاهزة لخوض المباراة، مشيرًا إلى أن الجهاز الفني نجح في تجهيز اللاعبين بصورة جيدة عقب مواجهة الجونة الأخيرة في الدوري.

وأضاف أن مباريات الزمالك أمام أندية شمال أفريقيا عادة ما تكون صعبة، وهو ما يتطلب تركيزًا كبيرًا من اللاعبين، مؤكدًا جاهزية الفريق لتقديم أداء قوي وتحقيق النتيجة المطلوبة.

معتمد جمال يوجه رسالة إلى جماهير الزمالك

وحرص المدير الفني على الإشادة بجماهير القلعة البيضاء، مؤكدًا دورها الكبير في مساندة الفريق خلال مختلف المنافسات.

وقال: «جمهور الزمالك أفضل جماهير في العالم، ونبذل قصارى جهدنا من أجل إسعادهم، خاصة أنهم يساندون الفريق باستمرار في كافة المباريات».

كما وجه معتمد جمال الشكر إلى جماهير الإفريقي التونسي، تقديرًا لمبادرتهم بالتبرع بالدم لمصابي حادث الوراق الأليم.

معتمد جمال يكشف تفاصيل استعداد الزمالك للأفريقي

واختتم المدير الفني تصريحاته بالتأكيد على أن الجهاز الفني درس المنافس جيدًا، وتابع مبارياته الأخيرة، بما فيها مواجهته أمام الترجي التونسي، من أجل التعرف على نقاط القوة والضعف قبل اللقاء.

وقال: «درسنا فريق الإفريقي وتابعنا مباريات المنافس، بما فيها مباراته الأخيرة أمام الترجي، وكلا الفريقين بمثابة كتاب مفتوح للآخر، ونتمنى أن يحالفنا التوفيق في لقاء الغد لإسعاد الجماهير التي تدعمنا في كل المباريات».

موعد مباراة الزمالك والإفريقي التونسي

ويستضيف الزمالك نظيره الإفريقي التونسي، في السادسة مساء غد السبت، على استاد القاهرة الدولي، ضمن منافسات الجولة الأولى من دور المجموعات لبطولة دوري أبطال أفريقيا، حيث يسعى الفريق الأبيض لتحقيق انطلاقة قوية في مشواره نحو المنافسة على اللقب القاري.