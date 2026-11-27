كشف الإعلامي أمير هشام عن آخر تطورات موقف أحمد الجفالي، لاعب الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، قبل المواجهة المرتقبة أمام الإفريقي التونسي، ضمن منافسات بطولة دوري أبطال أفريقيا.

وقال أمير هشام، خلال تصريحاته عبر برنامج «مودرن سبورتس»، المذاع على قناة «مودرن MTI» الفضائية، إن أحمد الجفالي أصبح جاهزًا من الناحية البدنية، إلا أن هناك تخوفًا من جانب معتمد جمال، المدير الفني للزمالك، بشأن الدفع باللاعب خلال المواجهة المقبلة.

وأضاف أن الاتجاه الأقرب هو استبعاد الجفالي من قائمة المباراة، مع وجود احتمالية للاحتفاظ به على مقاعد البدلاء، في ظل صعوبة وقوة المواجهة المرتقبة أمام الإفريقي.

واختتم تصريحاته بالتأكيد على وجود رغبة داخل الجهاز الفني في التريث قبل إعادة اللاعب للمشاركة في المباريات، خاصة أن مواجهة الإفريقي تتطلب جاهزية كبيرة نظرًا لأهميتها وصعوبتها.