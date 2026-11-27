أكد الإعلامي طارق رضوان وجود علاقة تاريخية قوية تربط نادي الزمالك بنظيره الأفريقي التونسي، مشيرًا إلى أن العلاقات بين الناديين تمتد لسنوات طويلة، في ظل وجود العديد من الروابط المشتركة بينهما، سواء على المستوى الرياضي أو الجماهيري.



طارق رضوان يتحدث عن أوجه التشابه بين الزمالك والأفريقي

وقال طارق رضوان، خلال تصريحاته عبر قناة الزمالك، في برنامج «زملكاوي» الذي يقدمه الإعلامي محمد أبوالعلا، إن ناديي الزمالك والأفريقي التونسي يمران بظروف متشابهة إلى حد كبير خلال الفترة الحالية، في ظل التحديات والصعوبات التي تواجه كلا الناديين.



وأوضح أن العلاقة بين الزمالك والأفريقي ليست وليدة الفترة الحالية، ولكنها تمتد إلى سنوات طويلة، وهو ما يعكس قوة الروابط التي تجمع بين الناديين، مؤكدًا أن هناك حالة من التقارب في الظروف التي يعيشها الطرفان خلال المرحلة الراهنة.



إشادة بمدرب الأفريقي التونسي

وتطرق رضوان للحديث عن المدير الفني لفريق الأفريقي التونسي، ماهر الكنزاري، مشيدًا بالإمكانات الفنية والخبرات التدريبية التي يمتلكها، مؤكدًا أنه من المدربين المميزين، ولديه القدرة على التعامل مع التحديات التي تواجه فريقه.



وأشار الإعلامي إلى أن الكنزاري يمتلك خبرات تدريبية كبيرة، وهو ما يجعله عنصرًا مهمًا في قيادة الأفريقي التونسي خلال المنافسات المقبلة.



تفاؤل بمشوار الزمالك في دوري أبطال أفريقيا

وعن حظوظ الزمالك في بطولة دوري أبطال أفريقيا، أعرب طارق رضوان عن تفاؤله بقدرة الفريق الأبيض على تقديم مشوار قوي في البطولة القارية، مؤكدًا أن فرص الزمالك جيدة داخل مجموعته، وأن الفريق يمتلك الإمكانات التي تساعده على المنافسة بقوة على التأهل ومواصلة المشوار نحو الأدوار المتقدمة.



رأي طارق رضوان في مباراة الزمالك والجونة

كما تحدث عن مواجهة الزمالك والجونة، مشيدًا بالمستوى الذي ظهر به لاعبو الفريق الأبيض خلال الشوط الأول من المباراة، مؤكدًا أن الزمالك قدم أداءً مميزًا، وظهر بصورة جيدة على المستوى الفني، في ظل محاولاته لفرض أسلوبه والسيطرة على مجريات اللعب.



واختتم حديثه بالتأكيد على أهمية استمرار الزمالك في تقديم مستويات قوية خلال المرحلة المقبلة، من أجل تحقيق أهدافه على المستويين المحلي والقاري.