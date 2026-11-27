أكد عبدالحميد بسيوني، نجم الزمالك والكرة المصرية السابق، أن الأهلي يعاني من أخطاء إدارية وفنية أثرت على مستوى الفريق، مشيرًا إلى أن هناك لاعبين تم التعاقد معهم لا يتناسبون مع قيمة ومكانة القلعة الحمراء.

وقال عبدالحميد بسيوني، خلال استضافته في برنامج "يا مساء الأنوار"، الذي يقدمه الإعلامي مدحت شلبي عبر قناة "MBC مصر 2"، إن الجميع اتفق على وجود أخطاء في إدارة الأهلي وملف التعاقدات، موضحًا أن الفريق لا يقدم كرة جماعية منظمة، ولا يظهر الانضباط التكتيكي المطلوب داخل الملعب، وهو ما يرجع في الأساس إلى شخصية المدير الفني.

وأضاف أن الأهلي كان يحقق الانتصارات خلال الفترة الماضية، لكن دون تقديم أداء جمالي مقنع، مشيرًا إلى أن نتائج الحسين عموتة كانت جيدة، رغم أن الأداء لم يكن على المستوى المنتظر.

وأشاد بسيوني باختيار سامي قمصان لقيادة الأهلي، مؤكدًا أنه اختيار مناسب، نظرًا لشخصيته وخبراته السابقة داخل النادي، حيث عمل لمدة 7 سنوات، إلى جانب امتلاكه قدرات فنية جيدة ووعيًا تكتيكيًا ظهر خلال تجربته مع المقاولون العرب.

وأوضح أن سامي قمصان يعرف جيدًا طبيعة الأزمات والمشكلات داخل الأهلي، ولديه القدرة على التعامل مع اللاعبين واستخراج أفضل ما لديهم، معربًا عن ثقته في قدرته على فرض الانضباط داخل الفريق.

وأشار نجم الزمالك السابق إلى ضرورة تطبيق مبدأ العدالة بين اللاعبين، بحيث يحصل كل لاعب على فرصته وفقًا لما يقدمه داخل الملعب، مؤكدًا أن من يجتهد ويقدم الإضافة يستحق المشاركة، بينما يجب إبعاد من لا يقدم المستوى المطلوب عن التشكيل الأساسي.

وفيما يتعلق بمنافسة الزمالك على لقب الدوري، أكد بسيوني أن الفريق الأبيض قادر على المنافسة والتتويج بالبطولة رغم صعوبة المهمة.

وأشاد بالدور الذي يقوم به معتمد جمال، المدير الفني للزمالك، مؤكدًا قدرته على تحفيز اللاعبين ودفعهم للقتال من أجل اسم النادي وتاريخه، مستشهدًا بما قدمه الفريق خلال الموسم الماضي.

وأضاف أن معتمد جمال يجيد توصيل رسائله للاعبين بالطريقة المناسبة، وهو ما ظهر في تعامله مع أزمة المستحقات المالية خلال الموسم الماضي، وكذلك الموقف الحالي، مشددًا على ضرورة منحه التقدير الذي يستحقه، كاشفًا أن المدير الفني كان على علم بالبيان الصادر بشأن مستحقات اللاعبين.