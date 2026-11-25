عقد معتمد جمال المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك جلسة مع اللاعبين قبل انطلاق مران اليوم الأربعاء، على الملعب الفرعي باستاد الدفاع الجوي، في إطار الاستعداد لمباراة الإفريقي التونسي المقبلة في بطولة دوري أبطال أفريقيا.

وطالب المدير الفني لاعبيه بغلق ملف مباريات الدوري مؤقتًا بعد الفوز على الجونة في الجولة الأخيرة، وشدد على ضرورة التركيز في الفترة الحالية من أجل تحقيق الفوز في لقاء الإفريقي والبحث عن بداية قوية بدور المجموعات لبطولة دوري أبطال أفريقيا.

وشدد معتمد جمال في حديثه على أهمية الالتزام بتعليمات الجهاز الفني، والاستعداد بجدية لمواجهة بطل تونس المرتقبة، ومنح اللاعبين بعض التعليمات الفنية لتنفيذها في مران اليوم.

ويستضيف الزمالك نظيره الإفريقي التونسي في السادسة مساء يوم السبت المقبل على ستاد القاهرة الدولي في الجولة الأولى لمباريات دور المجموعات لبطولة دوري أبطال أفريقيا.