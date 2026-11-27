تواصل ايكار التابعة لمجموعة شيري الصينية توسيع تشكيلتها من السيارات عالميًا، من خلال طراز V25 موديل 2027، الذي ينتمي إلى فئة السيارات الرياضية متعددة الاستخدامات.

وتأتي السيارة عالميًا بمجموعة من التجهيزات التي تجمع بين التقنيات الكهربائية والأنظمة الميكانيكية التقليدية، إذ تعتمد على منظومة كهربائية ذات مدى موسع REEV، مع باقة من التجهيزات.

ايكار V25

أبعاد ايكار V25 2027

تأتي ايكار V25 موديل 2027 بهيكل يبلغ طوله 4,756 مم، ويصل عرضه إلى 1,920 مم، بينما يبلغ ارتفاع السيارة 1,850 مم، مع قاعدة عجلات بطول 2,820 مم.

ويبلغ وزن السيارة دون ركاب 2,039 كجم، وتعتمد في تصميمها الخارجي على مصابيح أمامية وخلفية بتقنية LED، إلى جانب إضاءة نهارية، وترتكز السيارة على عجلات ألمنيوم بقياس 19 بوصة في الأمام والخلف، وفتحة سقف بانورامية.

ايكار V25

أداء ومحرك ايكار V25

تعتمد ايكار V25 على نظام دفع كهربائي ذي مدى موسع REEV، ويتكون من محرك كهربائي واحد يتولى تحريك العجلات الخلفية، مع محرك بنزين تيربو بسعة 1.5 لتر يعمل بوصفه موسعًا لمدى القيادة.

وتبلغ القوة الإجمالية للمنظومة 248 حصانًا، بينما يصل عزم الدوران إلى 300 نيوتن متر، وتتصل المنظومة بناقل حركة أوتوماتيكي أحادي السرعة.

ايكار V25

ايكار V25 ومعدلات الشحن والتسارع

تستطيع ايكار V25 موديل 2027 الوصول إلى سرعة قصوى تبلغ 170 كيلومترًا في الساعة، بينما تحتاج إلى 8.9 ثانية للانطلاق من الثبات إلى سرعة 100 كيلومتر في الساعة، وتدعم السيارة الشحن السريع بالتيار المستمر DC، حيث يمكن رفع مستوى شحن البطارية من 20 إلى 80% خلال نحو 30 دقيقة.

ايكار V25

تجهيزات ايكار V25

تضم المقصورة الداخلية مقاعد مكسوة بالجلد، مع مقعد للسائق يدعم التعديل الكهربائي في 6 وضعيات، ويجمع بين خاصيات الذاكرة والتدفئة والتبريد، وشاحنًا لاسلكيًا للهواتف في الصف الأمامي، إلى جانب إضاءة داخلية محيطية، ونظام تكييف هواء أوتوماتيكي ثنائي المناطق، وعجلة القيادة متعددة الوظائف.

وتعتمد ايكار V25 على شاشة رئيسية للمعلومات والترفيه بقياس 15.4 بوصة، تدعم الاتصال اللاسلكي بتطبيقات Apple CarPlay وAndroid Auto، وتضم السيارة شاشة عدادات رقمية بقياس 8 بوصات، إلى جانب نظام صوتي يتكون من 15 سماعة.