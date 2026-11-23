نشر موقع “صدى البلد”، أخبارًا وتقارير عن السيارات، تضمّنت أسعار السيارات الجديدة والمستعملة، وأحدث الإصدارات والتقنيات في عالم السيارات.

كل ما تريد معرفته عن تويوتا لاندكروزر HEV MAX الرياضية

تأتي تويوتا لاندكروزر HEV MAX ضمن أبرز الإصدارات الهجينة من عائلة لاندكروزر الشهيرة، حيث تجمع السيارة بين قدرات القيادة على الطرق الوعرة ومنظومة دفع تجمع محرك البنزين بالتقنيات الكهربائية، إلى جانب مجموعة من التجهيزات الداخلية وأنظمة التحكم.

ماذا تقدم جينيسيس G80 موديل 2027 الجديدة؟

تأتي سيارة جينيسيس G80 موديل 2027 ضمن أبرز الطرازات الفاخرة التي تقدمها العلامة الكورية عالميًا، حيث تنتمي إلى فئة سيارات السيدان كبيرة الحجم، وتعتمد على مجموعة من التجهيزات الفارهة.

مظهر فاخر.. جيلي تكشف عن جالاكسي M8 الجديدة كليًا | صور

كشفت جيلي الصينية عن جالاكسي M8، لتضيف إلى عائلتها سيارة رياضية متعددة الاستخدامات كبيرة الحجم، تعتمد منظومة هجينة قابلة للشحن الخارجي.

5 سيارات رياضية في مصر.. الأولى بأقل سعر

يضم السوق المصري الكثير من السيارات المتنوعة، والتي تختلف من ناحية القدرات الفنية والتقنية، إلى جانب تنوع عناصر التصميم، منها فئة السيارات الرياضية.

إنفينيتي QX65 موديل 2027 بقوة 268 حصانًا

تواصل إنفينيتي تعزيز حضورها عالميًا في فئة السيارات الرياضية متعددة الاستخدامات الفاخرة من خلال QX65 موديل 2027، التي تأتي بتصميم يجمع بين الطابع الرياضي والخصائص العملية لسيارات SUV ، كما تعتمد السيارة على محرك بنزين تيربو رباعي الأسطوانات، مع منظومة دفع كلي.

سعر BYD أتو 8 موديل 2026 في السعودية | صور

تطرح بي واي دي الصينية سيارة أتو 8 موديل 2026 في السوق السعودية من خلال فئتين من التجهيزات هما Premium وPerformance، وتنتمي السيارة إلى فئة السيارات الرياضية متعددة الاستخدامات SUV كبيرة الحجم، مع تصميم عائلي وقدرات هجينة.