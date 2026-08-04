سعر ومواصفات إنفينيتي QX55 موديل 2026 في السعودية

تواصل انفينيتي تعزيز حضورها في سوق السيارات داخل المملكة العربية السعودية من خلال طراز QX55 موديل 2026، الذي ينتمي إلى فئة السيارات الرياضية متعددة الاستخدامات، مع طرحها عبر ثلاث فئات من التجهيزات.

تصميم انفينيتي QX55 موديل 2026

تعتمد انفينيتي QX55 موديل 2026 على أبعاد خارجية تمنحها مظهرًا رياضيًا، إذ يبلغ طولها 4.732 متر، بينما يصل عرضها إلى 1.903 متر، ويبلغ ارتفاعها 1.622 متر.

انفينيتي QX55 موديل 2026

وترتكز السيارة على قاعدة عجلات بطول 2.800 متر، كما يبلغ الخلوص الأرضي 219 ملم، بينما يصل وزن السيارة دون ركاب إلى 1.873 كيلوجرام، وتأتي جميع الفئات مزودة بمصابيح أمامية وخلفية تعمل بتقنية LED، بالإضافة إلى عجلات رياضية قياس 20 بوصة في الأمام والخلف.

محرك انفينيتي QX55 موديل 2026

تعتمد السيارة على محرك بنزين رباعي الأسطوانات بسعة 2.0 لتر، يعمل بالاعتماد على الشحن التوربيني، ويتصل بناقل حركة أوتوماتيكي، مع نظام دفع رباعي للعجلات يأتي بشكل قياسي في جميع الفئات.

وتنتج هذه المنظومة قوة تبلغ 268 حصانًا، في حين يصل عزم الدوران إلى 380 نيوتن متر، كما تبلغ السرعة القصوى للسيارة 230 كيلومترًا في الساعة، بينما تأتي مزودة بخزان وقود سعته 60 لترًا.

انفينيتي QX55 موديل 2026

أبرز تجهيزات انفينيتي QX55 موديل 2026

توفر مقصورة انفينيتي QX55 موديل 2026 مجموعة من التجهيزات، حيث يأتي المقعدان الأماميان مع إمكانية التعديل الكهربائي في 12 وضعية، بالإضافة إلى وظائف التدفئة والتبريد، كما زودت السيارة بمقود مكسو بالجلد يدعم وظائف متعددة، مع خاصية التدفئة وحفظ إعدادات الذاكرة.

وتضم السيارة نظامًا للمعلومات والترفيه يعتمد على شاشتين بقياس 8 و7 بوصات، مع دعم الاتصال اللاسلكي عبر أندرويد أوتو وآبل كاربلاي، كما تحتوي المقصورة على شاشة عدادات بقياس 7 بوصات، إلى جانب شاشة عرض المعلومات على الزجاج الأمامي، ونظام صوتي يصل إلى 16 سماعة، ونظام تكييف للهواء أوتوماتيكي التحكم.

أسعار انفينيتي QX55 موديل 2026 في السعودية

تقدم انفينيتي QX55 موديل 2026 في السوق السعودي بثلاث فئات تختلف من حيث مستوى التجهيزات، ويبدأ سعر الفئة الأولى من 242.400 ريال سعودي، بينما يصل سعر الفئة الثانية إلى 252.500 ريال، أما الفئة الأعلى تجهيزًا فتطرح بسعر يبلغ 272.700 ريال.