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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

تكنولوجيا وسيارات

مواصفات انفينيتي QX80 الجديدة كليًا.. صور

انفينيتي QX80
انفينيتي QX80
صبري طلبه

تدخل انفينيتي QX80 الجديدة كليًا مرحلة مختلفة من مسيرتها مع تقديم جيل حديث يعتمد على تصميم أكثر تطورًا وتجهيزات تقنية متقدمة، لتواصل السيارة منافستها ضمن فئة المركبات الرياضية متعددة الاستخدامات الفاخرة كبيرة الحجم. 

محرك انفينيتي QX80

تعتمد انفينيتي QX80 الجديدة على محرك بنزين سداسي الأسطوانات V6 سعة 3.5 لتر مزود بشاحني تيربو، وتصل القوة الإجمالية للمحرك إلى 450 حصانًا، فيما يبلغ عزم الدوران 700 نيوتن متر، ويرتبط المحرك بناقل حركة أوتوماتيكي مكون من 9 سرعات.

 انفينيتي QX80

وتسجل QX80 الجديدة معدل استهلاك وقود يبلغ 10.1 كيلومتر لكل لتر، كما تأتي بخزان وقود تصل سعته إلى 97.6 لترًا، وتبلغ السرعة القصوى للسيارة 195 كيلومترًا في الساعة.

انفينيتي QX80 وأنظمة القيادة

حرصت انفينيتي على تزويد QX80 بمجموعة من أوضاع القيادة وتشمل هذه الأنماط الوضع القياسي للاستخدام اليومي، والوضع الاقتصادي المخصص لتحسين كفاءة استهلاك الوقود، إضافة إلى الوضع الرياضي، إلى جانب أوضاع مخصصة للطرق الوعرة تشمل القيادة على الرمال والصخور.

أبعاد انفينيتي QX80

تعتمد QX80 الجديدة على هيكل ضخم حيث يبلغ طول السيارة 5365 ملم، بينما يصل عرضها إلى 2030 ملم، ويبلغ ارتفاعها 1945 ملم. كما ترتكز على قاعدة عجلات بطول 3075 ملم، وتوفر السيارة خلوصًا أرضيًا يبلغ 244 ملم.

 انفينيتي QX80

مواصفات انفينيتي QX80

حصلت المقصورة الداخلية على مجموعة كبيرة من التجهيزات حيث تضم السيارة شاشة رئيسية للمعلومات والترفيه بقياس 14 بوصة إلى جانب شاشة إضافية للتحكم بالوظائف المختلفة، كما تأتي شاشة العدادات الرقمية بقياس 14 بوصة، وتدعم المنظومة الترفيهية الاتصال اللاسلكي عبر آبل كاربلاي وأندرويد أوتو، 

كما زودت السيارة بنظام صوتي متطور يضم 24 سماعة، إضافة إلى مكبرات صوت مدمجة في مساند الرأس، ومقودًا مكسوًا بالجلد مع خاصية التدفئة ووظائف تحكم متعددة، إلى جانب مقاعد كهربائية ونظام تكييف أوتوماتيكي ثلاثي المناطق.

 انفينيتي QX80

وحصلت السيارة انفينيتي QX80 على حزمة متكاملة من أنظمة المساعدة والحماية تشمل مراقبة النقاط العمياء، والتحذير من مغادرة المسار، وتقنيات متابعة حركة المركبة داخل المسار، إضافة إلى أنظمة مراقبة إجهاد السائق وحساسات الحركة وأنظمة الكبح المتطورة، كما توفر مجموعة من الوسائد الهوائية المصممة لتعزيز مستويات الحماية.

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