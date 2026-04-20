بمظهر رياضي.. ماذا تقدم انفينيتي QX60 موديل 2026؟

تقدم انفينيتي طراز QX60 موديل 2026 ضمن فئة السيارات الرياضية متعددة الاستخدامات، مع تصميم يجمع بين الطابع العصري والجانب العائلي، بالإضافة إلى حزمة من التقنيات وعناصر مساعدة قائد المركبة.

أبعاد انفينيتي QX60 موديل 2026

يبلغ طول السيارة انفينيتي QX60 موديل 2026 نحو 5,033 مم، مع عرض يصل إلى 1,981 مم وارتفاع 1,770 مم، بينما تمتد قاعدة العجلات إلى 2,900 مم، كما يبلغ الخلوص الأرضي 170 مم، ويصل وزن السيارة إلى 2,092 كجم، مع اعتماد جنوط بقياس 20 بوصة، إلى جانب مصابيح أمامية وخلفية بتقنية LED.

محرك انفينيتي QX60 موديل 2026

تعتمد السيارة انفينيتي QX60 موديل 2026 على محرك بنزين سداسي الأسطوانات بسعة 3.5 لتر، يولد قوة تبلغ 279 حصاناً مع عزم دوران يصل إلى 350 نيوتن متر، ويتصل المحرك بناقل حركة أوتوماتيكي من 9 سرعات.

وتبلغ السرعة القصوى للسيارة انفينيتي QX60 موديل 2026 نحو 190 كم في الساعة، بينما تسجل معدلات استهلاك الوقود حوالي 10.8 كم لكل لتر، مع خزان وقود بسعة 70 لتراً، بالإضافة إلى نظام الدفع الكلي للعجلات.

انفينيتي QX60 موديل 2026 وعناصر السلامة

تزود QX60 بمجموعة من أنظمة الحماية، حيث تشمل وسائد هوائية متعددة موزعة في الأمام والجوانب والستائر، وأنظمة منع انغلاق المكابح، والتوزيع الإلكتروني لقوة الكبح، إلى جانب التحكم في الجر والثبات الإلكتروني.

وتدعم السيارة انفينيتي QX60 موديل 2026 تقنيات متقدمة مثل التحذير من التصادم الأمامي، ونظام الكبح التلقائي، ومراقبة النقاط العمياء مع خاصية التدخل لتجنب الاصطدام، فضلاً عن نظام تثبيت السرعة المتكيف ومساعد البقاء في المسار.

تجهيزات انفينيتي QX60 موديل 2026

تضم انفينيتي QX60 موديل 2026 نظام تكييف أوتوماتيكي ثلاثي المناطق مزود بفتحات للصف الثاني وفلتر لتنقية الهواء، كما تدعم المقاعد الخلفية في الصف الثاني خاصيتي التدفئة والتدليك، بينما توفر المقاعد الأمامية تعديلاً كهربائياً مع التبريد والتدليك بعدد 12 وضعية لكل مقعد، وتشمل التجهيزات شاحناً لاسلكياً للهاتف وإضاءة داخلية محيطية.

وتعتمد السيارة على شاشة معلومات وترفيه بقياس 14 بوصة تدعم الاتصال اللاسلكي عبر آبل كاربلاي وأندرويد أوتو، إلى جانب نظام ملاحة مدمج، ويعزز النظام الصوتي من خلال 16 مكبر صوت، مع وحدات مدمجة في مساند الرأس للمقاعد الأمامية، كما تتوفر خاصية العرض على الزجاج الأمامي لعرض المعلومات الأساسية دون تشتيت انتباه السائق.