يتعرض كثير من الرجال لضغوط نفسية يومية نتيجة مسؤوليات العمل ومتطلبات الحياة والأعباء المالية والعائلية. لكن على عكس ما يعتقد البعض، لا يعبر جميع الرجال عن مشاعرهم أو يتحدثون بصراحة عن الضغوط التي يمرون بها، ما يجعل ملاحظة التغيرات السلوكية أمراً مهماً لفهم ما يواجهه الشريك وتقديم الدعم المناسب له.

علامات تدل على أن زوجك يمر بضغوط نفسية

ويؤكد الدكتور محمد هاني أخصائي الصحة النفسية، من خلال تصريحات خاصة لـ صدى البلد، أن الضغوط المستمرة قد تؤثر على المزاج والصحة الجسدية والعلاقات الأسرية إذا لم يتم التعامل معها بشكل صحيح.

الانفعال السريع والغضب لأسباب بسيطة

من أبرز العلامات التي قد تشير إلى تعرض الزوج لضغط نفسي هو العصبية الزائدة أو الانفعال تجاه أمور بسيطة لم تكن تزعجه من قبل. فالضغوط المتراكمة قد تقلل قدرة الشخص على التحكم في ردود أفعاله.

علامات تدل على أن زوجك يمر بضغوط نفسية.. لا تتجاهلي هذه الإشارات

الصمت والانعزال

قد يميل الزوج الذي يعاني من ضغوط نفسية إلى الانسحاب من الأحاديث العائلية أو قضاء وقت أطول بمفرده. ولا يعني ذلك بالضرورة وجود مشكلة في العلاقة الزوجية، بل قد يكون محاولة للتعامل مع الضغوط بطريقته الخاصة.

اضطرابات النوم

تظهر الضغوط النفسية غالباً على شكل صعوبة في النوم أو الاستيقاظ المتكرر أثناء الليل أو النوم لساعات طويلة بشكل غير معتاد. ويؤثر ذلك بدوره على النشاط والتركيز خلال النهار.

فقدان الاهتمام بالأنشطة المفضلة

إذا لاحظتِ أن زوجك لم يعد يستمتع بالهوايات أو الأنشطة التي كان يحبها سابقاً، فقد يكون ذلك مؤشراً على أنه يمر بفترة من التوتر أو الإرهاق النفسي.

تغير الشهية

قد تؤدي الضغوط النفسية إلى زيادة الشهية لدى بعض الأشخاص، بينما تسبب فقدان الرغبة في الطعام لدى آخرين. لذلك فإن أي تغير ملحوظ في العادات الغذائية يستحق الانتباه.

التعب المستمر

يشكو كثير من الأشخاص الذين يعانون من التوتر المزمن من الشعور بالإرهاق حتى بعد الحصول على قسط كافٍ من النوم، لأن الضغط النفسي يستهلك جزءاً كبيراً من طاقة الجسم.

صعوبة التركيز والنسيان

قد يواجه الزوج صعوبة في التركيز أو اتخاذ القرارات أو تذكر بعض الأمور اليومية نتيجة انشغال الذهن بالمشكلات والضغوط التي يواجهها.

كثرة الشكوى من الأعراض الجسدية

في بعض الأحيان تظهر الضغوط النفسية على هيئة أعراض جسدية مثل الصداع المتكرر أو آلام العضلات أو اضطرابات المعدة دون وجود سبب عضوي واضح.

تراجع الرغبة في التواصل

قد يصبح الزوج أقل رغبة في الحديث أو المشاركة في الأنشطة الأسرية والاجتماعية، وهو ما قد يُساء تفسيره أحياناً على أنه فتور في العلاقة، بينما يكون السبب الحقيقي هو الإرهاق النفسي.

كيف يمكن دعم الزوج في هذه الحالة؟