7 صواريخ .. أول تعليق أمريكي على هجمات إيران ضد البحرين والكويت

أعلنت القيادة المركزية الأمريكية اعتراض دفاعاتها الجوية لصواريخ ومسيرات إيرانية أطلقتها إيران نحو مضيق هرمز ودول الجوار.

وقالت القيادة المركزية الأمريكية في بيان لها : إيران أطلقت 7 صواريخ نحو الكويت والبحرين بعد إسقاطنا 4 مسيرات أطلقت نحو مضيق هرمز.

وأضافت القيادة المركزية الأمريكية: تم اعتراض 6 صواريخ أطلقتها إيران بينما لم يصل صاروخ سابع إلى هدفه المحدد.

وتابعت القيادة المركزية الأمريكية: استهدفنا مواقع رادار إيرانية في غوروك وقشم للتصدي لأي هجمات بحرية أخرى.

وأردفت: لا توجد حاليا أي تقارير تفيد بوقوع إصابات في صفوف الأفراد الأمريكيين و المزاعم الإيرانية بإلحاق أضرار بمقر الأسطول الخامس الأمريكي بالبحرين كاذبة.

وختمت القيادة المركزية الأمريكية بيانها : قواتنا في حالة جاهزية لمواصلة الرد على العدوان الإيراني في إطار الدفاع عن النفس.