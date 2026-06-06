سماع دوي انفجارات بمحيط ميناء سيريك في إيران

أفادت وكالة مهر الإيرانية سماع دوي انفجارات في محيط ميناء سيريك .
ومنذ قليل ؛ أعلنت القيادة المركزية الأمريكية إسقاط 4 طائرات مسيرة إيرانية أطلقت باتجاه مضيق هرمز.
وفي بيان لها ؛ أشارت القيادة المركزية الأمريكية إلى أن المسيرات التي أطلقتها إيران تجاه مضيق هرمز شكلت تهديدا لحركة الملاحة البحرية.
وذكرت القيادة المركزية الأمريكية أيضا: استهدفنا مواقع رادار إيرانية في جزيرة قشم وغوروك في إطار الدفاع ضد أي هجمات أخرى.
وختمت القيادة المركزية الأمريكية بيانها: قواتنا في حالة يقظة وتأهب للرد على أي عدوان إيراني في إطار الدفاع عن النفس