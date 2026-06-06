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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار العالم

سماع دوي انفجارات بمحيط ميناء سيريك في إيران

أرشيفي
أرشيفي
محمود نوفل

أفادت وكالة مهر الإيرانية سماع دوي انفجارات في محيط ميناء سيريك .

ومنذ قليل ؛ أعلنت  القيادة المركزية الأمريكية إسقاط 4 طائرات مسيرة إيرانية أطلقت باتجاه مضيق هرمز.

وفي بيان لها ؛ أشارت القيادة المركزية الأمريكية إلى أن المسيرات التي أطلقتها إيران تجاه مضيق هرمز شكلت تهديدا لحركة الملاحة البحرية.

وذكرت القيادة المركزية الأمريكية أيضا: استهدفنا مواقع رادار إيرانية في جزيرة قشم وغوروك في إطار الدفاع ضد أي هجمات أخرى.

وختمت القيادة المركزية الأمريكية بيانها: قواتنا في حالة يقظة وتأهب للرد على أي عدوان إيراني في إطار الدفاع عن النفس

إيران ميناء سيريك القيادة المركزية الأمريكية مضيق هرمز جزيرة قشم

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