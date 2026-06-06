اجتماعات سرية لمبعوثا ترامب مع 100 عالم نووي بشأن إيران

أفادت تقارير إعلامية بأن مبعوثا الرئيس الأمريكي "كوشنر وويتكوف" يجتمعان سراً بفريق من 100 خبير نووي لرسم خطة التعامل مع طهران وذلك استعداداً لاتفاق محتمل .

وبحسب التقارير الإعلامية؛ فقد إجتمع مبعوثا ترامب ويتكوف وكوشنر بشكل سري وغير معلن مع فريق من 100 خبير نووي وفني في ولاية تينيسي.

وجري تشكيل الفريق المُكون من 100 خبير للاستعداد للمشاركة في مفاوضات نووية معمقة مع طهران.

فيما شدد موقع "أكسيوس" على أن مهمة الـ100 خبير ستشمل إعداد خطة للتخلص من مواد إيران النووية ووضع آليات للحد من التخصيب.

وتشير التحضيرات الأمريكية المكثفة إلى أن المفاوضات دخلت مرحلتها النهائية والجدية للتوصل إلى مذكرة تفاهم لإنهاء الحرب.

وشدد المسؤولون الأمريكيون على أن تجهيز فريق الخبراء يستهدف ضمان الجاهزية الكاملة فور توقيع الاتفاق المبدئي.