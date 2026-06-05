حماس: وفد قيادي برئاسة خليل الحية يصل القاهرة لبدء جولة مفاوضات جديدة

صرح القيادي طاهر النونو، المستشار الإعلامي لرئيس المكتب السياسي لحركة حماس، بأن وفدا من قيادة الحركة برئاسة خليل الحية وصل إلى القاهرة مساء الجمعة؛ تمهيدًا لبدء جولة جديدة من المفاوضات تستمر عدة أيام.

وأوضح أن الوفد يضم كلًا من: زاهر جبارين رئيس الحركة في الضفة الغربية، وعضوي المكتب السياسي حسام بدران وغازي حمد، حيث سيعقد لقاءات مع المسؤولين المصريين والوسطاء لبحث استكمال تنفيذ المرحلة الأولى من اتفاق وقف إطلاق النار، ووقف الاعتداءات الإسرائيلية على قطاع غزة، ومناقشة آليات الانتقال إلى المرحلة الثانية من الاتفاق.

وأضاف النونو أن الوفد سيجري أيضًا لقاءات مع القوى والفصائل الفلسطينية بهدف بلورة موقف وطني موحد تجاه القضايا المختلفة، والتوافق حول سبل التعامل مع التحديات التي يواجهها الشعب الفلسطيني.