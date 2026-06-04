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هند الضاوي: حرب غزة كشفت حقيقة شعارات الحرية وحقوق الإنسان في الغرب
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

توك شو

هند الضاوي: حرب غزة كشفت حقيقة شعارات الحرية وحقوق الإنسان في الغرب

غزة
غزة
محمد البدوي

أكدت الإعلامية هند الضاوي أن إسرائيل تنتهج سياسة الانتقام من أي مسؤول دولي أو جهة تنتقد تصرفاتها أو تعارض مخططاتها، مشيرة إلى أن ما يُرفع من شعارات حول حرية الرأي والتعبير يتهاوى عند أول اختبار حقيقي.

انتقادات مباشرة لتصرفاتها

وأوضحت هند الضاوي، خلال تقديم برنامج "حديث القاهرة"، المذاع على قناة القاهرة والناس، أن أي مسؤول دولي يعارض السياسات الإسرائيلية أو يوجه انتقادات مباشرة لتصرفاتها يتعرض لحملات ضغط وانتقام، في محاولة لإسكات الأصوات الرافضة أو التشكيك في مصداقيتها.

 صفقة في الشرق الأوسط

وأشارت هند الضاوي إلى أنه مع خروج الرئيس الأمريكي دونالد ترامب للحديث عن قرب التوصل إلى صفقة في الشرق الأوسط، شهدت الساحة الإعلامية إعادة تداول صور وملفات قضية إبستين، قبل أن يتم حجب هذه المنشورات لاحقًا، بحجة وجود متضررين من النشر، في قضية هزّت الرأي العام العالمي وأسهمت في تغير بعض المواقف.

أدوات للاستهلاك السياسي

وانتقدت هند الضاوي ما وصفته بازدواجية الخطاب الأمريكي، مؤكدة أن الولايات المتحدة الأمريكية طالما تحدثت عن حرية الإنسان والتعبير وكسر القيود المجتمعية، إلا أن حربي غزة وأوكرانيا كشفتا أن هذه الشعارات تُستخدم كأدوات للاستهلاك السياسي والضغط على الدول، خاصة في منطقة الشرق الأوسط.

حرية الرأي حرية الرأي والتعبير هند الضاوي إسرائيل ترامب

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