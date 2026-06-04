خطة سرية.. الموساد يمنح الأكراد أسلحة مصادرة من حماس وحزب الله لإسقاط النظام الإيراني

أفادت تقارير إعلامية عبرية بأن جهاز المخابرات الإسرائيلي "الموساد" زوّد الأكراد بأسلحة مُصادرة من حركة حماس في غزة وحزب الله المتمركز في جنوب لبنان، لاستخدامها ضد النظام الإيراني.

أسلحة حماس وحزب الله

وفي محاولة لإسقاط النظام الإيراني، نفّذ جهاز الموساد، بالتعاون مع وكالة الاستخبارات المركزية الأمريكية (CIA)، مبادرة لتسليح الميليشيات الكردية بأسلحة مُصادرة من صراعات مع حماس وحزب الله.

وتأتي هذه التقارير، التي بثتها القناة الثانية عشرة العبرية، وموقع Ynet الإخباري دون ذكر مصادر، بعد أيام من استقالة ديفيد بارنيا من منصبه كرئيس للموساد بعد خمس سنوات في هذا المنصب.

وبموجب الخطة، تلقّى الأكراد مساعدات مالية ومركبات، وسُلّحوا بأسلحة خفيفة وقاذفات صواريخ مضادة للدبابات وقنابل يدوية وقذائف هاون، وذكرت التقارير أن الموساد كان مسؤولاً عن تسليم الأسلحة والذخيرة للأكراد.

ومنذ أواخر مارس، وردت تقارير عن خطة أمريكية إسرائيلية لدخول قوات الميليشيات الكردية إلى إيران في وقت مبكر من الحملة ضد طهران، على أمل إشعال ثورة تُسقط الجمهورية الإسلامية.

لكن التسريبات الإعلامية، وضغوط جهات دولية، من بينها الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، وحذر الأكراد أنفسهم، دفعت الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، بحسب التقارير، إلى التراجع عن الفكرة.

وقد صرّح ترامب نفسه بأن الولايات المتحدة حاولت نقل أسلحة إلى المتظاهرين ضد النظام الإيراني عبر الأكراد، لكنه بدا وكأنه يتهم الانفصاليين الأكراد بالاحتفاظ بالأسلحة لأنفسهم.