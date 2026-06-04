قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
هند الضاوي: إسرائيل تتصرف بعقلية العصابات ونتنياهو رمز للخراب والدمار
كتّفه ونزل فيه ضرب | جريمة قتل بملعب كرة قدم بـ أكتوبر
صلاح يبحث عن حلم العودة للأضواء بـ كأس العالم 2026
هند الضاوي: حرب غزة كشفت حقيقة شعارات الحرية وحقوق الإنسان في الغرب
الصحة: رفع درجة الاستعداد بالمنافذ الحدودية وتعزيز إجراءات الفحص لمواجهة فيروس الإيبولا
أبلكيشن زملكاوي ينجح في توفير مستحقات قضية "بيكي".. وعمل مكثف لإنهاء أزمة مصدق
زيادة المعاشات رسميًا 1 يوليو.. تعرف على النسبة السنوية
كرامات الأولياء موجودة في 2026.. أزهري يفجر مفاجأة بدليل من السنة
منها محمد هنيدي.. عالم أزهري يحدد ما هو الحلال والحرام بالأفلام
تعرف على موضوع خطبة الجمعة غدا بمساجد الأوقاف
مصطفى بكري: المنطقة تتجه لتصعيد سياسي ودبلوماسي والمرحلة تتطلب موقفًا عربيًا موحدًا
الضرائب : سعر الذهب محليا مرتبط بالعالمي .. ولا زيادة
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار العالم

خطة سرية.. الموساد يمنح الأكراد أسلحة مصادرة من حماس وحزب الله لإسقاط النظام الإيراني

الموساد
الموساد
ناصر السيد

أفادت تقارير إعلامية عبرية بأن جهاز المخابرات الإسرائيلي "الموساد" زوّد الأكراد بأسلحة مُصادرة من حركة حماس في غزة وحزب الله المتمركز في جنوب لبنان، لاستخدامها ضد النظام الإيراني.

أسلحة حماس وحزب الله

وفي محاولة لإسقاط النظام الإيراني، نفّذ جهاز الموساد، بالتعاون مع وكالة الاستخبارات المركزية الأمريكية (CIA)، مبادرة لتسليح الميليشيات الكردية بأسلحة مُصادرة من صراعات مع حماس وحزب الله.

وتأتي هذه التقارير، التي بثتها القناة الثانية عشرة العبرية، وموقع Ynet الإخباري دون ذكر مصادر، بعد أيام من استقالة ديفيد بارنيا من منصبه كرئيس للموساد بعد خمس سنوات في هذا المنصب.

وبموجب الخطة، تلقّى الأكراد مساعدات مالية ومركبات، وسُلّحوا بأسلحة خفيفة وقاذفات صواريخ مضادة للدبابات وقنابل يدوية وقذائف هاون، وذكرت التقارير أن الموساد كان مسؤولاً عن تسليم الأسلحة والذخيرة للأكراد.

ومنذ أواخر مارس، وردت تقارير عن خطة أمريكية إسرائيلية لدخول قوات الميليشيات الكردية إلى إيران في وقت مبكر من الحملة ضد طهران، على أمل إشعال ثورة تُسقط الجمهورية الإسلامية.

لكن التسريبات الإعلامية، وضغوط جهات دولية، من بينها الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، وحذر الأكراد أنفسهم، دفعت الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، بحسب التقارير، إلى التراجع عن الفكرة.

وقد صرّح ترامب نفسه بأن الولايات المتحدة حاولت نقل أسلحة إلى المتظاهرين ضد النظام الإيراني عبر الأكراد، لكنه بدا وكأنه يتهم الانفصاليين الأكراد بالاحتفاظ بالأسلحة لأنفسهم.

حماس وحزب الله إسقاط النظام الإيراني الموساد خطة سرية الأكراد أسلحة حماس وحزب الله

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

نتيجة صفوف النقل محافظة الجيزة 2026

نتيجة صفوف النقل محافظة الجيزة 2026 .. بالرقم القومي

صبري نخنوخ - أرشيفية

النيابة ترفع الكارت الأحمر لـ نخنوخ.. فيلا بـ 40 مليوناً تعيده سجينا

سعر الذهب يتراجع بقوة.. وخسائر عيار 21 تصل إلى 1000 جنيه

سعر الذهب يتراجع بقوة.. وخسائر عيار 21 تصل إلى 1000 جنيه

دوري الأبطال والكونفيدرالية

مفاجأة.. كاف يحسم الجدل بشأن زيادة الأندية في دوري الأبطال والكونفدرالية

نتيجة الصف الخامس الابتدائي

نتيجة الصف الخامس الابتدائي بالاسم ورقم الجلوس 2026 ..ظهرت الآن

تقسيم المواطنين إلى شرائح.. الحكومة تعلن موعد التحول للدعم النقدي وحقيقة إلغاء بطاقة التموين

تقسيم المواطنين إلى شرائح.. الحكومة تعلن موعد تطبيق الدعم النقدي وحقيقة إلغاء بطاقة التموين

اجتماع الحكومة

قرار حكومي هام بشأن ترقيات الموظفين من يوليو وعلاوة بنسبة 5%

بعوضة

إطلاق 64 مليون بعوضة في سماء الولايات المتحدة.. ما السبب؟

ترشيحاتنا

علاج ضربة الشمس

طقس ساخن.. كيفية علاج ضربة الشمس في البيت

مواقيت الصلاة اليوم الخميس

مواقيت الصلاة اليوم الخميس 4 يونيو

مسابقة الأب القدوة 2026

باقي 12 يوم.. شروط وخطوات وموعد التقديم لمسابقة الأب القدوة 2026

بالصور

طريقة عمل ليزي كيك بالآيس كريم والشوكولاتة.. حلوى صيفية سهلة بـ3 مكونات فقط

طريقة عمل ليزي كيك بالآيس كريم والشوكولاتة
طريقة عمل ليزي كيك بالآيس كريم والشوكولاتة
طريقة عمل ليزي كيك بالآيس كريم والشوكولاتة

نوع من الخضروات رخيصة الثمن تحافظ على صحة القلب والعينين والمناعة.. احرص على تناولها

فوائد الكرنب الأجعد
فوائد الكرنب الأجعد
فوائد الكرنب الأجعد

ليست آمنة كما نظن.. مكونات خفية في الزبادي والخبز تهدد قلبك دون أن تدري

مواد حافظة في بعض الأطعمة تمثل خطر الإصابة بأمراض القلب وارتفاع ضغط الدم
مواد حافظة في بعض الأطعمة تمثل خطر الإصابة بأمراض القلب وارتفاع ضغط الدم
مواد حافظة في بعض الأطعمة تمثل خطر الإصابة بأمراض القلب وارتفاع ضغط الدم

بإطلالة ملكية أنيقة.. ظهور فرح شعبان بفستان فرح يثير الجدل في أحدث ظهور

فرح شعبان
فرح شعبان
فرح شعبان

فيديو

(واقعة مدير التعليم الإعدادي)

ساعة سمارت وقعته.. تطورات واقعة مسئول تعليم القليوبية ومساومة ولية الأمر

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

الدكتور محمد الورداني

د. محمد ورداني يكتب: من يحمي قطرة المياه .. الإعلام أم الجمهور؟!

الكاتبة الصحفية/ هند عصام

هند عصام تكتب : الملك سوبك إم ساف الثاني

وائل الغول

وائل الغول يكتب : مكالمة الأوغاد

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب : أم صلاح والحارة الضيقة

د. أمل منصور

د. أمل منصور تكتب : الأمان والونس والعفوية .. الثالوث الذي يحفظ الحب حيًا

المزيد