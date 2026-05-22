كرمانجي هيري كولي.. أغنية كردية تحولت إلى تريند عالمي

حققت الأغنية الكردية “كرمانجي هيري كولي” انتشاراً واسعاً عبر منصات التواصل الاجتماعي، بعدما تحولت إلى تريند عالمي جذب ملايين المستخدمين رغم اختلاف اللغات والثقافات.



وبحسب تقارير إعلامية، تعود كلمات الأغنية إلى التراث الكورمانجي الكردي، قبل أن يُعاد تقديمها وتوزيعها موسيقياً بأسلوب حديث مدعوم بتقنيات الذكاء الاصطناعي، ما ساهم في انتشارها السريع عالمياً.



ويُرجع متابعون نجاح الأغنية إلى الإيقاع الحماسي واللحن السريع وسهولة ترديد الكلمات، وهو ما جعلها مادة رائجة على تطبيق “تيك توك” ومقاطع الفيديو القصيرة.



كما ساهمت اللهجة الكرمانجية، إحدى أبرز اللهجات الكردية، في إثارة فضول الجمهور للتعرف على معاني الكلمات، خاصة أن الأغنية تحمل مشاعر مرتبطة بالحب والحنين والاشتياق، وهي موضوعات تلقى تفاعلاً واسعاً حتى بين غير الناطقين باللغة الكردية.

أغنية كوردية بطعم و خفة الدم المصري 😍

بنات الفيوم بيغنوا باللهجة الكردية

كرمانجي هره كوله



الترجمة :

أذهبي يا وردتي و تعالي بقربي فأنا لا أستطيع العيش بدونك يا وردتي ❤️ pic.twitter.com/ri75BXgZq0 — Wafaa Amin Khafaga (@WafaaAm12119239) May 15, 2026



وتتضمن كلمات الأغنية عبارات رومانسية تعبّر عن الحب والتعلق، من بينها: “قلبي سعيد جداً”، و”أنتِ وردتي”، و”لا أستطيع العيش بدونك”، وهي المعاني التي ساعدت على تعزيز شعبيتها عبر المنصات الرقمية.