كيف كان العرب يؤمّنون رحلات الحج قديمًا؟.. نظام الأشهر الحرم لحماية القوافل قبل الإسلام
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
أصل الحكاية

عبد الفتاح تركي

حجز تذاكر قطارات عيد الأضحى 2026 وخطة تشغيل القطارات الإضافية .. تواصل هيئة سكك حديد مصر استعداداتها المكثفة لاستقبال موسم عيد الأضحى 2026 من خلال تنفيذ خطة تشغيل موسعة تستهدف استيعاب الزيادة الكبيرة المتوقعة في أعداد المسافرين بين المحافظات، خاصة على خطوط الوجهين القبلي والبحري، التي تشهد سنويًا كثافات مرتفعة خلال فترات الأعياد والإجازات الرسمية، نتيجة الإقبال المتزايد على السفر لقضاء عطلة العيد مع الأسر أو التنقل بين المحافظات المختلفة.

وتعتمد الهيئة في خطتها الجديدة على رفع الطاقة التشغيلية لشبكة القطارات عبر زيادة عدد الرحلات اليومية وتشغيل قطارات إضافية على الخطوط الأكثر ازدحامًا، إلى جانب تعديل مواعيد بعض الرحلات بما يساهم في تحقيق انسيابية أكبر في حركة السفر وتقليل الزحام داخل المحطات، مع التوسع في خدمات الحجز الإلكتروني لتسهيل حصول المواطنين على التذاكر خلال موسم العيد.

خطة تشغيل قطارات عيد الأضحى 2026

تشمل خطة هيئة السكك الحديدية لموسم عيد الأضحى 2026 تشغيل عدد من القطارات الإضافية والمكيفة على خط القاهرة – أسوان والعكس، بهدف توفير مقاعد إضافية للمواطنين واستيعاب الزيادة المتوقعة في أعداد الركاب خلال فترة العيد، مع استمرار التشغيل حتى انتهاء مرحلة العودة بعد الإجازة الرسمية.

وأعلنت الهيئة تشغيل القطار رقم 1938 المكيف من القاهرة إلى أسوان يوميًا بدءًا من 21 مايو وحتى 6 يونيو 2026، حيث يتحرك القطار ليلًا ويصل صباح اليوم الآتي، في إطار خطة تهدف إلى تخفيف الضغط على القطارات الأساسية وتوفير خيارات سفر متنوعة للمواطنين الراغبين في التنقل إلى محافظات الصعيد خلال عطلة عيد الأضحى.

كما تقرر تشغيل القطار رقم 1939 من أسوان إلى القاهرة يوميًا حتى 7 يونيو 2026، لتسهيل حركة العودة بعد انتهاء الإجازة، وضمان توفير مقاعد إضافية للمسافرين خلال فترة الذروة التي تشهد كثافات مرتفعة سنويًا على خطوط الوجه القبلي.

تشغيل قطارات إضافية لخدمة ركاب الصعيد

تضمنت خطة التشغيل أيضًا الدفع بالقطارين 1930 و1931 المكيفين لخدمة ركاب الصعيد خلال فترات الذروة، بما يعزز من القدرة الاستيعابية لشبكة السكك الحديدية خلال موسم عيد الأضحى 2026، خاصة مع الزيادة الملحوظة في معدلات السفر إلى محافظات الجنوب.

كما خصصت الهيئة رحلات لقطارات الدرجة الثالثة المكيفة أرقام 1942 و1943، لتوفير بدائل اقتصادية تناسب مختلف شرائح الركاب، في ظل ارتفاع الطلب على وسائل النقل الجماعي خلال مواسم الأعياد، وهو ما يتيح للمواطنين خيارات متعددة من حيث الأسعار ومستويات الراحة أثناء السفر.

وتأتي هذه الإجراءات ضمن خطة شاملة تستهدف رفع كفاءة التشغيل على الخطوط الأكثر ازدحامًا، مع تنويع الخدمات المقدمة للمواطنين بما يلبي احتياجات مختلف الفئات، إلى جانب تحسين جودة الرحلات وتقليل معدلات التكدس والزحام داخل المحطات والقطارات.

جدول حجز تذاكر قطارات عيد الأضحى 2026

زيادة الرحلات وتحسين خدمات السفر

تعتمد هيئة السكك الحديدية خلال موسم عيد الأضحى على خطة تشغيل مرنة تتضمن زيادة عدد الرحلات اليومية على مختلف الخطوط، مع تعزيز تشغيل القطارات المكيفة وقطارات الـVIP، بالإضافة إلى رفع جاهزية الجرارات والعربات لضمان انتظام التشغيل والحد من التأخيرات، خاصة خلال الأيام التي تسبق وقفة عرفات وأول أيام العيد.

وتركز الهيئة على توزيع التشغيل وفقًا للكثافات المتوقعة في كل محافظة، بما يحقق سيولة أكبر في حركة التنقل بين المحافظات المختلفة، مع التركيز على الفترات التي تشهد أعلى معدلات سفر سنوية خلال موسم عيد الأضحى المبارك.

كما تستهدف الخطة تحسين تجربة الركاب داخل المحطات وعربات القطارات، من خلال تسهيل إجراءات الحجز وتقليل التكدس، إلى جانب زيادة الاعتماد على الوسائل الإلكترونية الحديثة للحصول على التذاكر دون الحاجة إلى الانتظار لفترات طويلة داخل شبابيك الحجز التقليدية.

طرق حجز تذاكر قطارات عيد الأضحى 2026

أتاحت هيئة السكك الحديدية عددًا من الوسائل الرسمية لحجز تذاكر قطارات عيد الأضحى 2026، بهدف تسهيل إجراءات الحجز على المواطنين وتقليل الضغط داخل المحطات، خاصة مع ارتفاع الإقبال على السفر خلال موسم العيد.

وتشمل طرق الحجز المتاحة شبابيك التذاكر الموجودة داخل محطات القطارات بمختلف المحافظات، بالإضافة إلى الموقع الإلكتروني الرسمي لهيئة السكك الحديدية، الذي يتيح للمواطنين إمكانية حجز التذاكر إلكترونيًا بسهولة على مدار اليوم.

مواعيد القطارات

كما يمكن للمواطنين الحجز من خلال تطبيق الهاتف المحمول الخاص بالهيئة، إلى جانب ماكينات الحجز الذاتي المتوفرة داخل عدد من المحطات الرئيسية، والتي تساهم في تسريع إجراءات استخراج التذاكر وتقليل التكدس أمام شبابيك الحجز.

وتضم وسائل الحجز أيضًا مكاتب الحجز المعتمدة بالمحافظات المختلفة، فضلًا عن وسائل الدفع الإلكتروني ووكلاء البيع المنتشرين في عدد من المناطق، بالإضافة إلى خدمة الخط الساخن المخصصة للحجز والاستعلام عن مواعيد القطارات وأسعار التذاكر ودرجات السفر المختلفة.

وتسعى هيئة السكك الحديدية من خلال هذه المنظومة المتكاملة إلى تسهيل حركة السفر خلال عيد الأضحى 2026، وتقديم خدمات أكثر مرونة للمواطنين، بما يواكب التطور المتزايد في خدمات النقل الجماعي داخل مصر خلال المواسم والإجازات الرسمية.

من عامل نظافة وسيارة نصف نقل لـ طائرة خاصة.. حكاية سرقة درع الدوري من الزمالك| صور

360 جنيهًا..أسعار الذهب اليوم الخميس 21 مايو 2026 وعيار 21 يسجل هذا الرقم

عيار 21 نزل 900 جنيه| مفاجأة في سعر الذهب اليوم قبل قرار البنك المركزي

شركة عجيبة للبترول تحقق أكبر اكتشاف لها منذ 15 عاما بالصحراء الغربية

عَك كروي غير مُمتع.. تعليق ناري لـ فرج عامر على مباريات حسم الدوري

تنبيه عاجل بخصوص كوبري قصر النيل: لا تذهب إلى اتجاه التحرير

موعد زيادة المعاشات 2026 وبشرى سارة قبل عيد الأضحى بتوجيهات الرئيس السيسي

3000 لكل عامل.. صرف منحة العمالة غير المنتظمة والاستثنائية اليوم

