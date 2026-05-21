نائب يطالب الحكومة بتشديد الرقابة على الأسواق قبل عيد الأضحى ومواجهة جشع بعض التجار

طالب النائب محمد عبدالعال أبو النصر، عضو مجلس الشيوخ عن حزب حماة الوطن، الحكومة والأجهزة الرقابية المعنية بضرورة التحرك بشكل عاجل ومكثف لضبط الأسواق ومراقبة الأسعار قبل قدوم عيد الأضحى المبارك، في ظل ما تشهده بعض الأسواق والمناطق من محاولات لاستغلال المواطنين عبر رفع الأسعار بصورة مبالغ فيها وغير مبررة، بما يزيد من الأعباء الاقتصادية على الأسر المصرية، خاصة مع زيادة معدلات الاستهلاك خلال هذه المناسبة المباركة.

رقابة صارمة على الأسواق

وأشار أبو النصر، في بيان له اليوم، إلى أهمية فرض رقابة صارمة على كافة منافذ البيع والأسواق، والتصدي بكل حسم لجشع بعض التجار الذين يستغلون المواسم والأعياد لتحقيق أرباح غير مشروعة على حساب المواطنين، مطالبًا بالتوسع في حملات الضبطية القضائية للتفتيش على الأسواق، وضبط المخالفين للأسعار المقررة، ومواجهة من يطرحون سلعًا غير صالحة للاستخدام الآدمي أو منتهية الصلاحية، إلى جانب التصدي لكافة أشكال الغش التجاري والتلاعب بالأسعار.

ضبط الأسعار

وشدد عضو مجلس الشيوخ على ضرورة التنسيق الكامل بين الجهات التنفيذية والرقابية المختلفة وجهاز حماية المستهلك لضبط أسعار السلع الاستراتيجية وتوفيرها بشكل عادل ومنضبط، مؤكدًا أن توفير السلع الأساسية بكميات كافية عبر المنافذ الحكومية وغيرها، يمثل أحد أهم أدوات تحقيق التوازن والاستقرار داخل الأسواق والحد من الممارسات الاحتكارية.

كما أكد محمد أبو النصر، أهمية تكثيف الرقابة على منافذ بيع اللحوم والدواجن ومنتجاتها، مع متابعة عمليات ذبح الأضاحي والماشية التي تتم خارج المجازر الرسمية التابعة للدولة، حفاظًا على صحة المواطنين وضمان الالتزام بالاشتراطات الصحية والبيطرية، مشيرًا إلى أن حماية المواطن من الاستغلال خلال المواسم والأعياد حق أصيل، وأن نجاح الحكومة في هذا الملف يُقاس بمدى استقرار الأسعار وتوافر السلع بصورة عادلة وآمنة لجميع المواطنين.