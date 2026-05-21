هيئة الاستثمار: مصر تستضيف 1500 شركة ألمانية بإجمالي رأس مال 1.8 مليار دولار

إلتقى الدكتور محمد عوض، الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة، أولاف هوفمان، رئيس الغرفة الألمانية العربية للتجارة والصناعة (Ghorfa)، ورئيس شركة DorchGlobal المتخصصة في الاستشارات الهندسية، لبحث سبل تعزيز العلاقات الاستثمارية المصرية الألمانية.

وقال الدكتور محمد عوض الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة إن اللقاء تناول تعزيز الشراكات المُستهدفة بين مجتمعي الأعمال في البلدين في قطاع البنية التحتية، سواء بغرض الاستثمار في مصر أو النفاذ للأسواق الأفريقية، استغلالاً للمزيج الناجح بين العلاقات المصرية الوطيدة بدول القارة والتكنولوجيا الألمانية المتقدمة، مشيرا إلى أنه تم الاتفاق على تمثيل الغرفة الألمانية العربية للتجارة والصناعة في الزيارات الترويجية التي تنظمها هيئة الاستثمار إلى الدول الأفريقية.

واضاف عوض ان الشراكة الاقتصادية بين مصر وألمانيا واصلت النمو خلال السنوات الماضية، وحالياً تستضيف مصر أكثر من 1500 شركة ألمانية، بإجمالي رأس مال استثماري يبلغ 1.8 مليار دولار، تتوزع بين العديد من القطاعات، ومن أهمها السيارات، والصناعات الثقيلة، والأدوية، والكيماويات، والتشييد والبناء، والخدمات اللوجستية، وخدمات تكنولوجيا المعلومات، والطاقة النظيفة.

تسويق فرص الاستثمار

ومن جانبه قال أولاف هوفمان رئيس الغرفة الألمانية العربية للتجارة والصناعة إن الغرفة تقوم بتسويق فرص الاستثمار في المشروعات القومية المصرية الكبرى أثناء فعاليات الاستثمار في ألمانيا، خاصةً مشروعات العاصمة الجديدة والعلمين الجديدة وشرق التفريعة ببورسعيد، والتي تمثل قصص نجاح متميزة، مشيراً إلى أن جهود الرئيس عبد الفتاح السيسي في تعميق الشراكة الاستراتيجية بين مصر وأوروبا عظم من تنافسية السلع الصناعية المصرية داخل الاتحاد الأوروبي

وأوضح هوفمان أن استراتيجية شركة DorchGlobal في مصر قائمة على التحسين المستمر لمستوى المهندسين المصريين وتأهيليهم لتقديم الاستشارات الهندسية على مستوى عالمي، خاصةً مع وفرة الكفاءات المصرية في هذا القطاع، والذي يتجلى في النجاح الكبير لمشروعات البنية التحتية التي تقود معدلات النمو والتنمية.