محافظ القاهرة يتفقد مشروع تطوير البنية التحتية بخط مياه 1500 مم

قام الدكتور إبراهيم صابر محافظ القاهرة بجولة لتفقد مشروع تطوير ورفع كفاءة البنية التحتية الخاصة بمد خط مياه ١٢٠٠ مم، والذى تقوم به شركة مياه الشرب بالقاهرة، بطول ٨ كم بداية من تقاطع الأوسطى مع الكورنيش حتى التبين والذي يخدم أحياء ١٥ مايو ، وحلوان ، والتبين ، وبعض مناطق من محافظة الجيزة.

رافق محافظ القاهرة فى جولته م. أشرف منصور نائب المحافظ للمنطقة الجنوبية، وم. إسماعيل عبد ربه رئيس مجلس إدارة شركة مياه الشرب، وعدد من أعضاء مجلسى النواب والشيوخ، وقيادات المحافظة.

وشدد محافظ القاهرة خلال الجولة على سرعة الانتهاء من المشروع، وإعادة الشىء لاصله ، مع عدم البدء في الحفر في مناطق جديدة الا بعد الانتهاء من المرحلة الجاري العمل بها، وإعادة الشئ لأصله.

وشدد محافظ القاهرة على استكمال تطوير المنطقة، ورفع كفاءة الإنارة العامة، والتشجير والزراعة على جانبي الطريق، وإعادة تنظيم الأرصفة والبلدورات، وتطوير الأسوار المواجهة للنيل، وتحسين مستوى النظافة والخدمات لضمان ظهور الكورنيش بالشكل الحضاري اللائق.

وشدد محافظ القاهرة على رؤساء الأحياء والجهات المنفذة بضرورة الالتزام بالجداول الزمنية والعمل على مدار الساعة لإنهاء الأعمال في أسرع وقت.

كما وجه محافظ القاهرة بإزالة أى إشغالات أو تعديات تعيق حركة المواطنين أو تشوه المظهر العام، مشيرًا إلى أن أعمال التطوير التي تشهدها المنطقة ستسهم في تحسين جودة الحياة ورفع مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين.