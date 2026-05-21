ديني

التاريخ الهجري اليوم.. كم تبقى على وقفة عرفات وعيد الأضحى؟

إيمان طلعت

التاريخ الهجري اليوم ، يهتم كثير من مسلمي العالم بالتاريخ الهجري، وذلك لمعرفة الأعياد والمناسبات الدينية، لما تحمله من نفحات روحانية وطقوس دينية مميزة.

ويبحث الكثير عن التاريخ الهجري اليوم لمعرفة متى يبدأ شهر ذي الحجة ومتى وقفة عرفات 2026، وذلك استعدادًا لأهم يوم فى العام الهجري وللصيام فيه.

التاريخ الهجري اليوم

يوافق التاريخ الهجري اليوم الخميس 21 مايو 2026م، 4 ذي الحجة 1447هـ، وتعتمد معظم الدول الإسلامية على الرؤية الشرعية للهلال باستخدام التلسكوبات والمراصد الفلكية لضبط التقويم الهجري.

كم تبقى على وقفة عرفات 2026؟

بعدما أعلنت المملكة العربية السعودية مساء يوم الأحد 17 مايو 30 ذو القعدة، نتيجة استطلاع هلال شهر ذي الحجة لعام 1447 هجريًا، وإن اول يوم من ذي الحجة كان يوم الاثنين 18 مايو 1 ذي الحجة، لتوافق وقفة عرفات 2026 يوم الثلاثاء 26 مايو 2026، وهو اليوم الذي يؤدي فيه حجاج بيت الله الحرام الركن الأعظم من مناسك الحج بالوقوف على صعيد عرفات.

وإن يوم الأربعاء 27 مايو 2026 هو أول أيام عيد الأضحى المبارك المعروف بيوم النحر، بينما تستمر أيام التشريق الثلاثة حتى يوم السبت 30 مايو 2026 .

موعد عيد الأضحى 2026

ويكون يوم الأربعاء 27 مايو 2026 هو أول أيام عيد الأضحى المبارك (يوم النحر)، وتستمر أيام التشريق الثلاثة حتى يوم السبت 30 مايو، وهي الأيام التي تشهد ذروة المناسك في الأراضي المقدسة ومظاهر الاحتفال بتقديم الأضاحي في مختلف بلدان العالم الإسلامي.

أعمال العشر من ذي الحجة

1- نحر الأضحية:

وهي سنة يشترك فيها الحاج وغير الحاج، قال رسول الله- صلى الله عليه وسلم-: «ما عملَ آدميٌّ من عملٍ يومَ النَّحرِ أحبّ إلى اللهِ من إهراقِ الدَّمِ، إنَّهُ ليأتي يومَ القيامةِ بقُرونها وأشعَارِها وأظلافِها -أي: فتوضع في ميزانه- وإنَّ الدَّمَ ليقعُ من اللهِ بمكانٍ قبلَ أن يقعَ من الأرضِ فطيبُوا بها نفسًا» رواه الترمذي.

2- صوم يوم عرفة:

وصومُ يوم عرفة سنة فعلية فعلها النبي صلى الله عليه وآله وسلم، وقولية حثَّ عليها في كلامه الصحيح المرفوع؛ فقد روى أبو قتادة رضي الله تعالى عنه أنَّ النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: «صِيَامُ يَوْمِ عَرَفَةَ، أَحْتَسِبُ عَلَى اللهِ أَنْ يُكَفِّرَ السَّنَةَ الَّتِي قَبْلَهُ وَالسَّنَةَ الَّتِي بَعْدَهُ» أخرجه مسلم، فيُسَنّ صوم يوم عرفة لغير الحاج، وهو: اليوم التاسع من ذي الحجة، وصومه يكفر سنتين: سنة ماضية، وسنة مستقبلة

3- صيام الأيام الثمانية الأولى من ذي الحجة:

يُستَحَبّ صيام الأيام الثمانية الأولى من ذي الحجة ليس لأنَّ صومها سنة، ولكن لاستحباب العمل الصالح بصفة عامة في هذه الأيام، والصوم من الأعمال الصالحة، وإن كان لم يرد عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم صوم هذه الأيام بخصوصها، ولا الحث على الصيام بخصوصه في هذه الأيام، وإنَّما هو من جملة العمل الصالح الذي حثَّ النبي صلى الله عليه وآله وسلم على فعله في هذه الأيام كما مرَّ في حديث ابن عباس رضي الله عنهما.

4- التهليل والتكبير والتحميد:

يقول النبي- صلى الله عليه وسلم-: «مَا مِنْ أَيَّامٍ أَعْظَمُ عِنْدَ اللَّهِ وَلَا أَحَبُّ إِلَيْهِ مِنَ الْعَمَلِ فِيهِنَّ مِنْ هَذِهِ الْأَيَّامِ الْعَشْرِ فَأَكْثِرُوا فِيهِنَّ مِنَ التَّهْلِيلِ وَالتَّكْبِيرِ وَالتَّحْمِيدِ».

5- الإكثار من فعل الخيرات:

قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «ما العمل في أيام العشر أفضل من العمل في هذه» رواه البخاري.

6- لبس الثياب الحسن يوم العيد:

ورد في مستدرك الحاكم، عن الحسن بن على- رضي الله تعالى عنهما- قال: «أمرنا رسول الله- صلى الله عليه وسلم- في العيدين أن نلبس أجود ما نجد، وأن نتطيب بأجود ما نجد، وأن نُضحي بأثمن ما نجد». أخرجه الطبراني والحاكم.

7- كثرة الذكر:

يستحب الإكثار من الذكر في العشر من ذي الحجة، مُستشهدة بما قال الله تعالى: (وَيَذْكُرُوا اسْمَ اللَّهِ فِي أَيَّامٍ مَعْلُومَاتٍ).

