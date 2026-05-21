اتحاد الغرف التجارية: مصر تفتح أبوابها للاستثمارات الصينية والتصنيع المشترك

شهد الاتحاد العام للغرف التجارية لقاء وفد صيني رفيع المستوى برئاسة نائب رئيس اتحاد الغرف الصينية ورئيس بمدينة شنغهاي، لبحث فرص التعاون الاقتصادي والاستثماري بين مصر والصين في مختلف القطاعات الصناعية والزراعية والتكنولوجية والتجارية، في خطوة تعزز العلاقات الاقتصادية بين البلدين وتدعم نمو الاستثمارات الصينية في مصر.

وأكد علاء عز، أمين عام اتحاد الغرف الإفريقية ومستشار اتحاد الغرف التجارية المصرية، أن مصر أصبحت واحدة من أهم الوجهات الاستثمارية الواعدة في المنطقة، خاصة مع توسع حجم السوق المرتبط باتفاقيات التجارة الحرة التي تمنح المنتجات المصنعة في مصر إمكانية الوصول إلى أكثر من 3 مليارات مستهلك حول العالم.



وأوضح أن قرار الرئيس الصيني شي جين بينج بمنح الصادرات المصرية إعفاءً جمركياً داخل السوق الصينية رفع حجم الأسواق المتاحة أمام المستثمرين العاملين في مصر إلى نحو 4.5 مليار مستهلك، ما يعزز فرص التصنيع المشترك والتصدير للأسواق العالمية دون أعباء جمركية.

وأشار إلى أن مصر تمتلك بنية تحتية حديثة تشمل الموانئ المحورية وشبكات الطرق والسكك الحديدية والمناطق الصناعية واللوجستية، وهو ما يمنح المستثمرين الصينيين فرصا قوية للتوسع في الاستثمار الصناعي وخفض تكاليف النقل والتشغيل.

وأكد أن التعاون المصري الصيني لا يقتصر فقط على الصادرات السلعية، بل يمتد إلى الخدمات اللوجستية ومشروعات البنية التحتية والطاقة والكهرباء والمياه والإسكان، إلى جانب دعم خطط إعادة الإعمار في عدد من دول المنطقة وإفريقيا.

وأضاف أن الدولة المصرية نفذت خلال السنوات الماضية إصلاحات اقتصادية وتشريعية واسعة لتحسين مناخ الأعمال، من بينها إطلاق الرخصة الذهبية وتطبيق وثيقة سياسة ملكية الدولة، بما يسهم في جذب المزيد من الاستثمارات الأجنبية المباشرة ودعم دور القطاع الخاص.

وشدد على أهمية خلق تحالفات وشراكات جديدة بين القطاع الخاص المصري والصيني، خاصة في القطاعات ذات القيمة المضافة العالية، بما يحقق توازناً في الميزان التجاري ويزيد من معدلات التصدير والنمو الاقتصادي.

وأكد أن مصر توفر حالياً فرصاً استثمارية كبيرة في قطاعات الصناعة والزراعة والطاقة والخدمات والبنية التحتية، مدعومة بإرادة سياسية قوية من قيادتي البلدين لتعزيز التعاون الاقتصادي والتجاري خلال المرحلة المقبلة.

واختتم كلمته بالتأكيد على أن السوق المصرية أصبحت مركزاً إقليمياً مهماً للتصنيع والتصدير، مرحباً بالمستثمرين الصينيين على أرض مصر باعتبارها أرض الفرص الاستثمارية الواعدة.