مصر تجذب استثمارات نوعية في الدواء والذهب بخطط توسع أمريكية جديدة



بحث الدكتور محمد فريد، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، مع رجل الأعمال الأمريكي لورانس ميسيك، مؤسس Pure Peptides Pharmaceutical، فرص تنفيذ استثمارات جديدة بالسوق المصري في مجالي الصناعات الدوائية وتجارة وتعدين الذهب، وذلك في إطار توجه الدولة لتعزيز تنافسية الاقتصاد الوطني وتوطين الصناعات المتقدمة وجذب الاستثمارات النوعية.



مشروع دوائي



واستعرض اللقاء خطة المستثمر لإقامة منشأة لتصنيع المواد الفعالة الدوائية «الببتيدات» في مصر، باستثمارات تتراوح بين 8 و10 ملايين دولار خلال المرحلة الأولى، مع التوسع لاحقًا في إنتاج المواد الدوائية المتقدمة، بما يدعم جهود الدولة لتوطين صناعة الدواء وزيادة القدرات التصديرية للقطاع.



دعم التصنيع



وأكد الوزير أن الدولة تولي اهتمامًا كبيرًا بتعزيز التصنيع المحلي للمواد الفعالة الدوائية، لما يمثله القطاع من أهمية في دعم الأمن الصحي وتقليل الاعتماد على الواردات، مشيرًا إلى أن مصر تمتلك بنية تحتية متطورة في الصناعات الدوائية، إلى جانب شركات وطنية قادرة على الدخول في شراكات إنتاجية تحقق التكامل الصناعي والقيمة المضافة.



حوافز استثمارية



كما ناقش الجانبان إمكانية استفادة المشروع من نظام الرخصة الذهبية والحوافز الاستثمارية المتاحة للمشروعات الاستراتيجية، بما يسهم في تسريع إجراءات التنفيذ وتسهيل إقامة المشروع داخل السوق المصري.



تجارة الذهب



وتناول اللقاء أيضًا مشروعًا مقترحًا في قطاع التعدين وتجارة الذهب، يستهدف توريد الذهب مباشرة إلى السوق المصري من عدد من الدول الأفريقية، بينها Liberia وSierra Leone وTanzania وUganda، وبما يعادل الأسعار العالمية، في إطار دعم كفاءة واستقرار السوق المحلي.



تنويع الإمدادات



وأكد الدكتور محمد فريد أهمية تنويع مصادر إمداد الذهب وتعزيز كفاءة السوق المحلي، موضحًا أن التوريد المباشر من جهات تمتلك تراخيص تعدين واستكشاف يسهم في تحقيق قدر أكبر من الاستقرار بالسوق.



توسع إقليمي



ومن جانبه، أكد لورانس ميسيك أن شركته تستهدف إنشاء مشروع لإنتاج المواد الفعالة الدوائية في مصر وفق المعايير الدولية، مع خطة للتوسع التدريجي خلال المراحل المقبلة، مشيرًا إلى امتلاكه خبرة في إنتاج أكثر من 40 نوعًا من المواد الفعالة الدوائية المتقدمة، إلى جانب شبكة تراخيص في مجال التعدين وتجارة الذهب بعدد من الدول الأفريقية.



مركز استراتيجي



وأوضح ميسيك أن السوق المصري يمثل نقطة انطلاق استراتيجية للتوسع في أسواق أفريقيا والشرق الأوسط، في ضوء ما تمتلكه مصر من موقع جغرافي متميز وبنية صناعية وفرص استثمارية واعدة.