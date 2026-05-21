الإشراف العام
اقتصاد

«الطن خسر 365 جنيها».. ماذا يحدث في سوق الحديد والأسمنت اليوم الخميس؟

زيادة في سعر حديد عز وتراجع في أسعار الأسمنت اليوم
رانيا أيمن

شهدت أسعار الحديد والأسمنت في الأسواق المصرية اليوم الخميس 21 مايو 2026، تحركات متباينة بين التراجع والارتفاع، وسط حالة من الترقب داخل سوق مواد البناء، بالتزامن مع تغيرات تكلفة الإنتاج وأسعار الخامات عالميًا، إلى جانب اختلاف معدلات الطلب بين الشركات والموزعين.

أسعار الحديد اليوم الخميس 21 مايو 2026

وشهدت أسعار الحديد اليوم تحركات متفاوتة بين ارتفاع وانخفاض، حيث تراجع سعر الحديد الاستثماري، بينما ارتفع سعر حديد عز، مع استمرار تفاوت الأسعار بين الشركات وفقًا لنوع المنتج وتكاليف النقل والتوزيع.

أسعار الحديد والأسمنت

وسجل سعر طن الحديد الاستثماري نحو 37,839.93 جنيه، بعدما تراجع بقيمة 365.21 جنيه بنسبة انخفاض بلغت 0.96% مقارنة بأسعار أمس.

حديد عز 

في المقابل، ارتفع سعر طن حديد عز ليسجل 40,574.74 جنيه، بزيادة بلغت 586.95 جنيه بنسبة 1.47%.

وجاءت أسعار الحديد اليوم في الشركات كالتالي:

سجل سعر طن حديد بشاي نحو 39,800 جنيه

سجل سعر طن حديد مصر ستيل نحو 37,500 جنيه

المصريين 39,400 جنيه للطن

الكومي 39,400 جنيه للطن

العشري 37,500 جنيه للطن

العتال 39,500 جنيه للطن

بيانكو 38,500 جنيه للطن

الجيوشي 38 ألف جنيه للطن

سرحان 37,500 جنيه

المعادي 38,400 جنيه

المراكبي 39,400 جنيه

عطية 37,500 جنيه للطن

وسجل سعر طن الحديد بالمصانع الاستثمارية بداية من 37 ألف جنيه، بينما بدأ سعر طن الحديد بالمصانع المدرفلة من 40 ألف جنيه.

أسعار الحديد والأسمنت اليوم في مصر

أسعار الأسمنت اليوم الخميس 21 مايو 2026

وعلى مستوى الأسمنت، شهد الأسمنت الرمادي تراجعًا خلال تعاملات اليوم، ليسجل متوسط سعر الطن نحو 3,955.71 جنيه، منخفضًا بقيمة 88.63 جنيه بنسبة تراجع بلغت 2.19%.

وسجلت أسعار الأسمنت في الأسواق كالتالي:

  • أسمنت المعلم: 3,700 جنيه للطن.
  • أسمنت السهم: 3,750 جنيهًا للطن.
  • أسمنت وادي النيل: 3,680 جنيهًا للطن.
  • أسمنت المخصوص: 3,820 جنيهًا للطن.

كما سجلت بعض الأنواع الأخرى:

  • أسمنت سوبر سينا: 3,820 جنيهًا للطن.
  • أسمنت السويس: 3,850 جنيهًا للطن.
  • أسمنت حلوان: 3,880 جنيهًا للطن.

فيما تراوحت أسعار الأسمنت المخلوط بين 2,900 و3,100 جنيه للطن، بينما سجل الأسمنت المقاوم أسعارًا تراوحت بين 3,720 و3,900 جنيه، والأسمنت الأبيض بين 5,400 و5,450 جنيهًا للطن.

سعر الحديد والأسمنت اليوم الأربعاء 4 ديسمبر 2024

ويُعد الأسمنت من أهم مواد البناء الأساسية المستخدمة في تشييد المباني والمشروعات السكنية، كما يدخل في العديد من الصناعات المختلفة، وتتأثر أسعاره بحجم الإنتاج وتكاليف التشغيل والعلامة التجارية، وهو ما يفسر تفاوت الأسعار بين الشركات المنتجة.

