بعد وفاته.. تفاصيل الساعات الأخيرة ورحلة مرض عبد العزيز مخيون

عانى الفنان القدير عبد العزيز مخيون خلال أيامه الأخيرة من أزمة صحية صعبة بعدما تعرض لوعكة شديدة استدعت نقله إلى أحد المستشفيات.

تفاصيل الوعكة الصحية الأخيرة للفنان الراحل عبد العزيز مخيون

عانى الفنان الراحل عبد العزيز مخيون من التهاب رئوي حاد صاحبه ضيق شديد في التنفس الأمر الذي استدعى دخوله المستشفى بشكل عاجل وخضوعه لفحوصات طبية مكثفة للاطمئنان على حالته الصحية.

وظل الفنان عبدالعزيز مخيون، تحت الملاحظة الطبية لعدة أيام حيث تلقى بروتوكول علاجي كثيف في محاولة للسيطرة على حالة الصحية .

وتحولت حسابات الكثير من الأشخاص لرسائل دعاء للفنان الكبير، لذلك نشر الفنان الراحل الأيام الماضية رسالة مؤثرة عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك"، وجه خلالها الشكر لجمهوره ومحبيه، مؤكدًا أن رسائل الدعم والدعاء التي تلقاها كانت مصدر قوة كبيرة له، كما اعتذر عن عدم قدرته على الرد على المكالمات الهاتفية بسبب ظروفه الصحية.