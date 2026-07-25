محمد شاهين يوجّه رسالة شكر إلى رامي صبري بعد مشاركته في حفل الساحل الشمالي: "كسر الدنيا كالعادة"

وجّه الفنان محمد شاهين رسالة شكر وتقدير إلى الفنان رامي صبري، بعد استضافته على المسرح خلال حفله الغنائي الذي أُقيم مساء أمس في الساحل الشمالي، وسط حضور جماهيري كبير وتفاعل لافت من الجمهور.

ونشر محمد شاهين رسالة عبر حساباته على مواقع التواصل الاجتماعي، عبّر خلالها عن سعادته بالمشاركة في الحفل، حيث كتب: "شكراً للأخ والنجم الغالي رامي صبري على استضافته ليا أمس في حفله بالساحل الشمالي، كانت حفلة عسل بوجوده، وكالعادة كسر الدنيا."

ولاقت كلمات شاهين تفاعلاً واسعاً من الجمهور، الذي أشاد بالعلاقة الطيبة التي تجمع بين النجمين، مؤكدين أن ظهورهما معاً على المسرح أضفى أجواءً مميزة على الحفل، الذي شهد حضوراً جماهيرياً كبيراً وتفاعلاً مستمراً مع الأغاني التي قدمها رامي صبري.

ويواصل رامي صبري تحقيق نجاحات كبيرة من خلال حفلاته الغنائية خلال موسم الصيف، حيث يحرص على تقديم مجموعة من أشهر أغانيه التي يتفاعل معها الجمهور، إلى جانب مفاجأة الحضور باستضافة عدد من الفنانين، في لفتة تلقى استحسان محبيه في مختلف الحفلات.