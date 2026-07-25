ننشر أسماء المصابين فى حادث طريق أسوان - القاهرة الزراعى

ننشر قائمة بأسماء المصابين في حادث انقلاب سيارة أجرة "كبوت" على الطريق الزراعى أسوان / القاهرة أمام قرية الأعقاب، وتم الدفع بـ6 سيارات إسعاف لنقل المصابين وتقديم الرعاية الطبية اللازمة لهم.



وكان قد تلقى مرفق إسعاف أسوان، إخطاراً بوقوع حادث انقلاب سيارة أجرة على الطريق الزراعى أمام قرية الأعقاب، وعلى الفور انتقلت سيارات الإسعاف إلى موقع البلاغ، حيث تم الدفع بـ6 سيارات إسعاف للتعامل مع الحادث.

وأسفر الحادث عن إصابة 11 شخصا بإصابات متفرقة، وهم بلال. م. إ 27 سنة، اشتباه كسر بالساقين وجرح قطعي باليد والوجه، وصالح.ع.ل 47 سنة، التشخيص اشتباه كسر بالضلوع والوجه، وجمعة. أ. س 60 سنة، اشتباه كسر بالعمود الفقري والقفص الصدرى، ونور.م.ع 43 سنة، اشتباه كسر بالذراع الأيسر.

كما أصيب رجب.ش.س 52 سنة اشتباه كسر بالضلوع والعمود الفقري وكدمات بالجسم، وفريال. ع. ع 63 سنة، التشخيص اشتباه كسر بالضلوع والعمود الفقري وجرح بفروه الراس 3 سم، وفاطمة. س. م 60 سنة، التشخيص اشتباه ما بعد الارتجاج مع ضيق بالتنفس وجرح قطعي بفروه الراس 6 سم.

حادث

وأصيب أيضا: حمدي. ا. م 57 سنة، اشتباه خلع بالكتف الأيمن، ومحمد. ح. ع 28 سنة، جرح نافذ بالرقبة وقطع بالذنين والحالة بغيبوبة، ومحمد.أ. ح 52 سنة، كدمات متفرقه بالجسم واشتباه كسر بالضلوع وضيق بالتنفس، وعبدالعزيز. م. م 73 سنة، التشخيص اشتباه كسر بالساق الايسر وكدمات بالجسم

وتم نقل المصابين بواسطة سيارات الإسعاف إلى مستشفى أسوان الجامعى لتلقى الفحوصات الطبية والإسعافات اللازمة، فيما باشرت الجهات الأمنية اتخاذ الإجراءات القانونية ورفع آثار الحادث لتيسير الحركة المرورية.