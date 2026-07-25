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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

محافظات

محافظ الغربية يهنئ حبيبة رضا الأولى على الثانوية الأزهرية بالجمهورية

الاولي الجمهورية بالثانوية الأزهرية
الاولي الجمهورية بالثانوية الأزهرية
الغربية أحمد علي

تقدم اللواء دكتور علاء عبد المعطي، محافظ الغربية، بخالص التهنئة إلى الطالبة حبيبة رضا محمد جعبوية، ابنة قرية سجين التابعة لمركز قطور، بمناسبة حصولها على المركز الأول على مستوى الجمهورية في الثانوية الأزهرية للقسم العلمي للعام الدراسي 2025/2026، معربًا عن بالغ سعادته بهذا الإنجاز الذي أسعد أبناء المحافظة كافة، وأكد المكانة المتميزة التي يحتلها طلاب الغربية في مختلف مراحل التعليم.

تهنئة محافظ الغربية 

وأشاد المحافظ بما حققته الطالبة، والتي تدرس بمعهد فتيات محمد رجب الثانوي بسجين، مؤكدًا أن هذا التفوق جاء ثمرة سنوات من الجد والاجتهاد، ودليلًا على ما تمتلكه بنات وأبناء الغربية من قدرات علمية متميزة، مشيرًا إلى أن الأزهر الشريف يواصل تخريج أجيال تجمع بين التفوق العلمي والقيم الأصيلة، بما يسهم في بناء مستقبل أكثر إشراقًا للوطن.

اوائل الثانوية الأزهرية 

وقال اللواء دكتور علاء عبد المعطي إن هذا الإنجاز لا يمثل نجاحًا فرديًا فحسب، بل يعد مصدر فخر لمحافظة الغربية بأكملها، متمنيًا للطالبة دوام التوفيق والنجاح في مسيرتها الجامعية، وموجهًا التحية إلى أسرتها ومعلميها وكل من ساهم في هذا التفوق، مؤكدًا أن المحافظة ستظل داعمة لكل النماذج المشرفة التي ترفع اسم الغربية عاليًا في مختلف المحافل العلمية والوطنية.

اخبار محافظة الغربية اوائل الثانوية الأزهرية قطور سجين اولي الجمهورية

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