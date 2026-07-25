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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

فن وثقافة

صيف الأوبرا 2026.. مؤلفات سويت ساوند على المكشوف ومدحت صالح مع عمر سليم

مهرجان الأوبرا الصيفي
مهرجان الأوبرا الصيفي
محمد سعيد

برعاية الدكتور عبد العزيز قنصوة وزير التعليم العالى والبحث العلمى والقائم بأعمال وزير الثقافة تتوالى فعاليات المهرجان الصيفى للموسيقى والغناء الذى تنظمه دار الأوبرا المصرية برئاسة الدكتور رضا الوكيل خلال شهرى يوليو واغسطس ويقام تحت إشراف المهندس ياسر شعلان رئيس البيت الفنى للموسيقى والأوبرا والباليه، حيث يقام فى الثامنة والنصف مساء الخميس 30 يوليو حفلين متوازيين بالقاهرة والإسكندرية.

مهرجان الأوبرا الصيفي 

فعلى المسرح المكشوف بالقاهرة تقدم فرقة سويت ساوند بقيادة الدكتور منير نصر الدين أمسية تتضمن مختارات من المؤلفات الغنائية والموسيقية العالمية منها مرحباً، أطير، أنا أحبك، كل ما أملك، تراجيدى، أحب أن أحب، سوف أنجو وغيرها .

وعلى مسرح سيد درويش "أوبرا الإسكندرية" يلتقى النجم مدحت صالح بجمهوره فى مدينة الثغر بمصاحبة الموسيقار عمرو سليم وفرقته ليقدم باقة مختارة من أعماله الخاصة التى قدمها على مدار مشواره الفنى الممتد منها أكيد، حكاية وردية، ولاتسوى دموع، بحلم على قدى، من نظرة، كوكب تانى، المليونيرات، حد يقول لحبيبى، بحلم على قدى، ماشى فى ضلها، يتقال، وعدى، ابن مصر وغيرها إلى جانب مختارات من أشهر مؤلفات تراث الموسيقى العربية التي اشتهر بادائها .

ويجسد صيف الاوبرا 2026 رسالة دار الأوبرا المصرية الهادفة الى الارتقاء بالذوق الفنى فى المجتمع من خلال برنامج حافل بالعروض الغنائية والموسيقية التى تتميز بالتنوع الإبداعى وتعزز الحراك الثقافى فى مصر .

الأوبرا دار الأوبرا المصرية المهرجان الصيفى للموسيقى والغناء

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