طرح الجيل الثالث من أودي Q7 موديل 2027.. صور

أماطت شركة “أودي” الألمانية اللثام رسميًا عن الجيل الثالث والجديد كليًا من سيارتها الرياضية متعددة الاستخدامات "أودي كيو 7" (Audi Q7)، لتأتي بتصميم أكثر هجومية وعضلية يضعها في منافسة مباشرة وشرسة مع سيارات مثل "بي إم دبليو X5" و"مرسيدس GLE".

وبالرغم من أن الطراز الأكبر القادم "كيو 9" (Q9) سيخطف لقب السيارة الرائدة والأكبر في تشكيلة الشركة، إلا أن الجيل الجديد من Q7 لم يبخل مطلقًا في تقديم أعلى مستويات الفخامة والتجهيزات التكنولوجية الفريدة لمشتري صالات العرض.

ميزة الأمان المبتكرة الإيقاف التلقائي في حالات الطوارئ

أبرز ما لفت الأنظار في تكنولوجيا الأمان الخاصة بالسيارة الجديدة هو تزويدها بنظام مساعدة طوارئ ذكي للغاية ومتصل بشكل غير مباشر بخصائص الراحة؛ حيث يمتلك النظام القدرة على رصد وتحديد ما إذا كان السائق قد فقد الوعي أو تعرض لأزمة صحية مفاجئة، ربما أثناء استرخائه الشديد واستماعه ببرامج المقاعد المزودة بخاصية التدليك والمساج المتطورة.

وفي حال عدم استجابة السائق للتنبيهات، يتولى الكمبيوتر البرمجي قيادة السيارة ميكانيكيًا وتوجيهها ذاتيًا بأمان تام نحو حافة الطريق أو الحارة الجانبية (الشريط الجانبي) وإيقافها بالكامل مع تفعيل لافتات التحذير والاتصال الآلي بهيئات الإسعاف والإنقاذ.

ثورة في التصميم الخارجي وتكنولوجيا الإضاءة الذكية والأسقف المتطورة

حصلت أودي Q7 الجديدة على مظهر خارجي قوي ذي أبعاد عريضة ورفارف منفوخة تمنح الشراسة للشاسيه، مع الحفاظ على نفس طول قاعدة العجلات البالغ 118 بوصة؛ واعتمدت الشركة تصميم المصابيح الأمامية المنفصلة على طابقين (Split-headlights) مدمجة بتقنية (Digital Matrix LED) الذكية التي تمنع انبهار السائقين في الاتجاه المعاكس، إلى جانب إشارات انعطاف تفاعلية مبتكرة تقوم بعرض بروجكتور ضوئي متحرك على أرضية الطريق لتنبيه المشاة.

كما تم تزويد السقف البانورامي الزجاجي بتقنية التحكم الإلكتروني بالشفافية والعتامة، والتي تنقسم إلى تسعة أجزاء مستقلة يمكن تحويلها إلى وضع معتم كليًا بضغطة زر أو برمجتها لتتحول تلقائيًا عند ركن السيارة لحماية الخصوصية.

أودي Q7

مقصورة رقمية فاخرة ومحركات جبارة تناسب مختلف الأسواق العالمية

تطرح السيارة قياسيًا بـ 7 مقاعد للركاب مع خيار حصرى لـ 6 مقاعد عبر مقاعد منفصلة في الصف الثاني، وتتطابق لوحة القيادة مع شقيقتها الكبرى Q9 من خلال شاشة عرض بانورامية منحنية من نوع OLED تدمج العدادات والترفيه معًا، بالإضافة إلى شاشة خاصة ومستقلة تمامًا للراكب الأمامي مقاس 12.3 بوصة مجهزة بخاصية تعتيم زاوية الرؤية لمنع تشتيت السائق.

وتختلف المحركات الفنية المعتمدة حسب سوق البيع؛ حيث تحصل الأسواق الأوروبية على محرك ديزل V6 بقوة 295 حصانًا مدعومًا بتقنية الهايبريد المعتدل (MHEV Plus)، في حين تحصل أسواق أخرى على محرك بنزين تيربو V6 سعة 2.9 لترات يولد قوة 429 حصانًا وعزم دوران 442 نيوتن/متر، وصولاً إلى النسخة الرياضية الخارقة SQ7 التي تنبض بمحرك V8 شاحن توربيني مزدوج يزأر بقوة 591 حصانًا متصل بنظام الدفع الرباعي المستمر كواترو (quattro) الشهير لضمان تسارع مذهل من السكون إلى 100 كيلومتر/ساعة خلال 3.7 ثوانٍ فقط.