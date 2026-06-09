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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

تكنولوجيا وسيارات

سعرها 11.5 مليون دولار.. لغز السرقة يطارد سيارة كوينجسيج الخارقة

سعر كونيجسيج1
سعر كونيجسيج1
عزة عاطف

شغلت سيارة “كونيجسيج وان:1” الأوساط الرياضية والاستثمارية عالميًا بعد تواتر أنباء مثيرة ومربكة حول تعرضها للسرقة في وقت سابق من هذا العام؛ إلا أن تقارير صحفية وفنية حديثة كشفت أن القصة بالكامل كانت مبنية على ادعاءات غير دقيقة وشائعات تداولتها منصات أوروبية. 

ومع انجلاء هذا الغموض التشغيلي، أعلنت دار (RM Sotheby’s) الشهيرة للمزادات عن إدراج هذه النسخة النادرة رسميًا للبيع، مما يعيد تسليط الضوء على واحدة من أكثر السيارات تميزًا وهندسة في التاريخ الحديث.

تفاصيل القصة الغامضة من ادعاءات السرقة الدولية إلى الحقيقة القانونية

بدأت الإثارة عندما انتشرت تقارير تزعم اختفاء السيارة من مرآب في موناكو وارتباط القصة بأسماء بارزة مثل سائق الفورمولا 1 السابق (Adrian Sutil)، بل وذهبت الشائعات إلى حد ادعاء تورط مجموعات مسلحة وإدراج المركبة في قوائم الإنتربول الدولي. 

لكن الحقيقة القانونية ظهرت لاحقًا لتثبت أن السيارة لم تتعرض لأي عملية سطو مادي؛ بل إن الأمر تعلّق بنزاع تمويلي وقانوني أدى إلى قيام الشرطة الجنائية الألمانية في مقاطعة "بادن فورتمبيرغ" بالتحفظ على المركبة، ومن ثم تسليمها بشكل رسمي وآمن إلى مالكها القانوني وهو شركة تأجير تمويلي متخصصة في مدينة ميونخ.

الأعجوبة الهندسية ومواصفات المحرك الاستثنائية لنسخة “وان:1”

تستمد السيارة قيمتها الفائقة من كونها تجسيدًا هندسيًا عبقريًا لمعادلة ميكانيكية شبه مستحيلة؛ حيث سميت "One:1" إشارة إلى تحقيقها توازنًا مثاليًا بنسبة 1:1 بين القوة والوزن. 

وتزن السيارة بالكامل 1360 كيلوجرامًا فقط (بفضل الاعتماد الكثيف على ألياف الكربون الفائقة) في حين ينتج محركها المكون من 8 أسطوانات V8 بسعة 5.0 لترات ومزود بشاحن توربيني مزدوج قوة مذهلة تصل إلى 1360 حصانًا، مما يجعلها أول "ميجا كار" (Megacar) في العالم تتجاوز طاقتها حاجز الـ 1 ميجاوات، وتصل من السكون إلى سرعة 400 كيلومتر/ساعة خلال 20 ثانية فقط.

المزاد المرتقب في يوليو 2026 والملامح التصميمية الحصرية لأندر سيارات العالم

تعد هذه النسخة المعروضة، والتي تحمل شاصيه رقم 7108 والمعروفة في مجتمع ملاك كونيجسيج باسم "JC"، واحدة من أصل 6 نسخ مخصصة للعملاء فقط تم إنتاجها حول العالم؛ وتتميز بهيكل خارجي من ألياف الكربون المكشوفة والمزينة بلمسات وخطوط حصرية باللون الوردي الصيني (China Pink)، وهو الطابع الذي يمتد إلى تفاصيل المقصورة الداخلية والمقاعد الرياضية. 

وحددت دار المزادات موعدًا رسميًا لبيع المركبة في 4 يوليو 2026 ضمن فعاليات مزاد "تيغرنسي" بألمانيا، وسط توقعات استثمارية قوية بأن يتراوح سعر البيع النهائي بين 9.5 ملايين و11.5 مليون دولار.

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