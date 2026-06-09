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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

تكنولوجيا وسيارات

صدمة لعشاقها.. رام 1500 بين الأقل موثوقية في الأسواق

رام 1500
رام 1500
عزة عاطف

أصدرت مؤسسة (Consumer Reports) تقريرًا رسميًا وجديدًا كليًا، كشفت فيه عن قائمة الشاحنات الـ 11 الأسوأ من حيث الاعتمادية والموثوقية لعام 2026. 

وتأتي هذه البيانات الصادمة لتشكل هزة قوية لصورة الشاحنات الكبيرة التي طالما اعتُبرت رمزًا للقوة والتحمل على الطرقات؛ حيث اعتمدت المؤسسة في تصنيفها على تحليل دقيق ومباشر لشكاوى وتجارب الاستخدام الفعلي لنحو 380000 من ملاك المركبات، والذين أكدوا أن الطرازات الحديثة باتت تعاني من مشكلات حرجة تضر بالجودة.

تفاصيل الثغرات الميكانيكية وأعطال المحركات والكهرباء في الموديلات الحديثة

أظهر التقرير الفني أن الشاحنات المعاصرة أصبحت موبوءة بعيوب مصنعية وهندسية خطيرة تؤثر على مستويات الأمان والتشغيل اليومي؛ وشملت القائمة المرصودة حدوث إخفاقات مفاجئة في منظومة المحركات أدت إلى تعطلها بالكامل، بالإضافة إلى مشكلات معقدة في الفرامل والمكابح تضعف من قدرة السائق على السيطرة. 

ولم تتوقف العيوب عند هذا الحد، بل امتدت لتشمل ثغرات برمجية وكهربائية متكررة، مثل حدوث ماس كهربائي في الأنظمة الداخلية، وظاهرة النفاذ المفاجئ المستمر للشحنة المادية للبطاريات أثناء توقف السيارة.

رام 1500 في ذيل القائمة وأزمة التعقيد الهندسي المفرط لدى الشركات

تلقى طراز “رام 1500” الصدمة الأكبر بحصوله على التقييم الأسوأ والدرجة الأدنى في الاعتمادية بين كافة المنافسين في صالات العرض؛ حيث اشتكى الملاك من تكرار زيارة مراكز الخدمة لإصلاح عيوب ميكانيكية أساسية. 

وأوضح خبراء السيارات أن السبب الرئيسي وراء تراجع الموثوقية لدى الشركات التقليدية المصنعة لمحركات البنزين والشركات الناشئة للسيارات الكهربائية (EV) على حد سواء، يعود إلى توجه المهندسين نحو "التعقيد الهندسي والميكانيكي المفرط" وإقحام تكنولوجيات وبرمجيات زائدة عن الحاجة، مما أدى إلى نتائج عكسية تضر بكفاءة الشاسيه وتسرع من وتيرة الأعطال.

نهاية عصر الموثوقية المطلقة وتحديات كسب ثقة المستهلكين

يمثل هذا التقرير تحذيرًا مباشرًا وصريحًا للمستهلكين والمقبلين على الشراء بضرورة الحذر وتجنب بعض الطرازات الجديدة المتواجدة في الأسواق حاليًا؛ فبعد سنوات طويلة كانت فيها شاحنات البيك أب بمثابة الخيار الاستثماري الآمن والآلي للأعمال والرحلات الشاقة بفضل متانتها، يفرض الواقع الجديد ضغوطًا لوجستية قوية على الإدارات الهندسية لشركات السيارات؛ وذلك لإعادة مراجعة معايير جودة الإنتاج، وتبسيط المنظومات البرمجية لضمان خفض نسب الأعطال وإعادة كسب الثقة المفقودة للملاك.

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