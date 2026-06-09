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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

تكنولوجيا وسيارات

هل تتفوق تسلا على الجميع؟.. بطارية موديل Y تحقق قدرة شحن خارقة

بطارية تسلا موديل Y
بطارية تسلا موديل Y
عزة عاطف

أظهرت نتائج فحص فني لسيارة كروس أوفر كهربائية من طراز “تسلا موديل Y” موديل عام 2026 بيانات مروعة ومبشرة للغاية للمستهلكين حول العالم؛ حيث تبين أن نسبة تراجع كفاءة وصحة البطارية لم تتجاوز 1% فقط على الرغم من قطع السيارة لمسافات طويلة والاعتماد المستمر على محطات الشحن السريع. 

وتأتي هذه الأرقام الرسمية المأخوذة من واقع الاستخدام الفعلي لتشكل صدمة إيجابية لأسواق السيارات الكهربائية، وتثبت أن الهواجس المنتشرة بين المشترين بخصوص التلف السريع للبطاريات مبالغ فيها بشكل كبير ولا تتوافق مع التطور الهندسي الحالي بنسبة 100%.

تفاصيل تجربة قطعت 16 ألف ميل بالاعتماد على الشحن السريع

كشف مالك سيارة تسلا موديل Y عن سجلات الصيانة والبيانات البرمجية للسيارة بعد قطع مسافة إجمالية تصل إلى 16000 ميل (ما يعادل تقريبًا 25700 كيلومتر) خلال فترة وجيزة من الاستخدام المكثف؛ وتكمن أهمية هذه التجربة المادية في أن المالك كان يعتمد بشكل شبه كامل على محطات الشحن السريع بالتيار المستمر (DC Fast Charging)، وهي الوسيلة التي طالما حذر الخبراء والتقارير القديمة من أنها تسرع من وتيرة تدهور خلايا الليثيوم وتدمر الكفاءة الطاقية للشاسيه بسبب الحرارة العالية المفاجئة.

أسرار الحفاظ على كفاءة خلايا الطاقة والالتزام ببروتوكولات الشحن الموصى بها

أثبتت النتائج التقنية المباشرة أن الشحن السريع المتكرر لا يحمل أي عقوبات مادية أو تدميرية واضحة لصحة البطارية، بشرط الالتزام الصارم ببروتوكولات وممارسات الشحن الذكية التي توصي بها شركة تسلا؛ وتتضمن هذه القواعد البرمجية تفعيل نظام التبريد والتسخين المسبق للبطارية قبل الوصول إلى المحطة، وعدم ترك السيارة عند مستويات شحن مرتفعة جدًا أو منخفضة لفترات طويلة، وهو ما ساعد في تقليل الإجهاد الحراري والميكانيكي داخل الخلايا إلى أدنى حد ممكن لتصبح احتمالية التدهور المفاجئ مساوية لـ 0%.

دراسات تكشف العمر الافتراضي الطويل لبطاريات السيارات الكهربائية الحديثة

تتماشى هذه الحالة الفردية مع دراسة إحصائية موسعة أجرتها مؤسسة “ريكارنت” المتخصصة في أبحاث الطاقة؛ حيث أظهرت البيانات أن السيارات الكهربائية الحديثة المصنعة في الآونة الأخيرة تمتلك قدرة فائقة على الاحتفاظ بنحو 97% من مداها الأصلي بالكامل بعد مرور 3 سنوات من الاستخدام اليومي، وتنخفض النسبة بمعدل طفيف للغاية لتصل إلى 95% بعد 5 سنوات كاملة من السير.

وتؤكد هذه الأرقام الاستثمارية أن التراجع الملحوظ في أداء البطارية يتطلب سنوات طويلة وعقودًا من العمل الشاق، مما يجعله عنصرًا ثانويًا ومطمنًا للغاية للمشترين الجدد في صالات العرض.

مواصفات Tesla Model Y الشحن السريع أسعار سيارات تسلا عمر بطاريات السيارات الكهربائية بطارية تسلا موديل Y

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