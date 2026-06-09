تسلا تطيح بـ ميتسوبيشي من عرش السيارات الأطول عمرًا

أصدرت مؤسسة (iSeeCars) المتخصصة في أبحاث أسواق السيارات دراسة إحصائية جديدة وموسعة، رصدت فيها مدى قدرة طرازات وموديلات الشركات المختلفة على الصمود وقطع مسافات طويلة للغاية تصل إلى 250000 ميل (ما يعادل تقريبًا 402000 كيلومتر) دون أعطال مدمرة.

وجاءت نتائج هذه الدراسة لتشكل مفاجأة غير متوقعة لقطاع السيارات الكهربائية؛ حيث أثبتت البيانات الرسمية المأخوذة من واقع السجلات الفنية أن شركة “تسلا” نجحت في مجاراة العديد من العلامات التجارية العريقة وإثبات كفاءتها التشغيلية الطويلة.

تفاصيل الأرقام والنسب المئوية المسجلة في صدارة القائمة والمعدل العام

أظهرت البيانات التحليلية الصادرة عن المؤسسة أن المعدل والصناعي العام لفرص وصول السيارات بمختلف أنواعها إلى حاجز 250000 ميل يقدر بنحو 4.8%.

وفي الوقت الذي تراجعت فيه بعض الأسماء التجارية المعروفة في صالات العرض بنسب ملحوظة، نجحت تسلا في تحقيق نسبة صمود واعدة بلغت 4.6%، وهو ما جعلها قريبة للغاية من المتوسط العام، لتتقاسم المركزين الخامس والسادس في الترتيب الإجمالي للدراسة، متفوقة على عدة علامات تجارية أخرى في جوانب طول العمر الافتراضي لحزمة الطاقة والشاسيه.

تفوق كلاسيكي لشركات اليابان والحاجة لمراجعة مصادر الموثوقية المتنوعة

رغم هذه النتائج الإيجابية والمشجعة لمالكي السيارات الكهربائية الحديثة، إلا أن الصدارة المطلقة لقائمة الاعتمادية الطويلة لا تزال خاضعة للسيطرة الميكانيكية التقليدية؛ إذ تربعت شركتا "تويوتا" و"لكزس" على رأس القائمة بأعلى نسب وفرص مسجلة للوصول إلى هذه المسافات الشاقة دون مشكلات جوهرية في المحركات.

وأوضح الخبراء والمحللون أن هذه الأرقام، وإن كانت تعطي مؤشرًا ممتازًا ومبشرًا لمستقبل الطاقة النظيفة، إلا أنه يظل من الضروري دائمًا مقارنتها بمصادر وتقارير موثوقية أخرى موازية للتأكد من تكاليف الصيانة الدورية ومعدلات الأعطال البسيطة.

تحول تدريجي في نظرة المستهلكين نحو الموثوقية والاستثمار طويل الأمد

تمثل هذه الدراسة خطوة هامة في تبديد هواجس وقلق الملاك والمقبلين على الشراء بخصوص العمر الافتراضي للمركبات الكهربائية؛ فبعد سنوات من التشكيك في قدرة البطاريات والمنظومات البرمجية على الصمود مقارنة بمحركات البنزين، تقدم هذه البيانات دليلاً ماديًا على التطور الهندسي المستمر.

ويفرض هذا التحول ضغوطًا لوجستية وتنافسية قوية على كافة المصنعين لتحديث خطوط الإنتاج وتقديم ضمانات ممتدة تضمن الحفاظ على القيمة الاستثمارية للمركبة عند إعادة البيع في أسواق السيارات المستعملة.