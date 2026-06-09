قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
بعد انخفاض سعره.. أفضل طريقة لتخزين البيض فترة طويلة
وزير التخطيط لـ “الشيوخ”: خطة 2026/2027 “ديناميكية” لمواجهة الصدمات الاقتصادية العالمية
امتحانات الإعدادية 2026|أمهات مصر : الطلاب أكدوا سهولة هندسة القاهرة وانجليزي الجيزة
رئيس الوزراء: إصلاحات تشريعية لتيسير إجراءات برنامج الطروحات الحكومية
الأخ ضد أخيه في كأس العالم.. قصص عائلية تشعل مونديال 2026
تحرك حكومي جديد لدعم صناعة الخيل العربي الأصيل وجذب الاستثمارات
مجموعة مصر | صدمة لإيران قبل المونديال.. سحب حصتها من تذاكر كأس العالم
50 قرشا دفعة واحدة.. تحرك جديد في أسعار صرف الدولار الآن
حرب تذاكر المونديال تشتعل.. إيران تتهم أمريكا بعرقلة وصول مشجعيها للمدرجات
استعلام معاش تكافل وكرامة بالبطاقة.. رابط مباشر
من حلم في باريس إلى البطولة الأكبر عالميا.. القصة الكاملة لميلاد كأس العالم
مورينيو يعود إلى مدريد لقيادة الريال رسميًا.. وتحركات سريعة وخطة ميركاتو واضحة
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

تكنولوجيا وسيارات

تسلا تطيح بـ ميتسوبيشي من عرش السيارات الأطول عمرًا

ميتسوبيشي
ميتسوبيشي
عزة عاطف

أصدرت مؤسسة (iSeeCars) المتخصصة في أبحاث أسواق السيارات دراسة إحصائية جديدة وموسعة، رصدت فيها مدى قدرة طرازات وموديلات الشركات المختلفة على الصمود وقطع مسافات طويلة للغاية تصل إلى 250000 ميل (ما يعادل تقريبًا 402000 كيلومتر) دون أعطال مدمرة. 

وجاءت نتائج هذه الدراسة لتشكل مفاجأة غير متوقعة لقطاع السيارات الكهربائية؛ حيث أثبتت البيانات الرسمية المأخوذة من واقع السجلات الفنية أن شركة “تسلا” نجحت في مجاراة العديد من العلامات التجارية العريقة وإثبات كفاءتها التشغيلية الطويلة.

تفاصيل الأرقام والنسب المئوية المسجلة في صدارة القائمة والمعدل العام

أظهرت البيانات التحليلية الصادرة عن المؤسسة أن المعدل والصناعي العام لفرص وصول السيارات بمختلف أنواعها إلى حاجز 250000 ميل يقدر بنحو 4.8%. 

وفي الوقت الذي تراجعت فيه بعض الأسماء التجارية المعروفة في صالات العرض بنسب ملحوظة، نجحت تسلا في تحقيق نسبة صمود واعدة بلغت 4.6%، وهو ما جعلها قريبة للغاية من المتوسط العام، لتتقاسم المركزين الخامس والسادس في الترتيب الإجمالي للدراسة، متفوقة على عدة علامات تجارية أخرى في جوانب طول العمر الافتراضي لحزمة الطاقة والشاسيه.

تفوق كلاسيكي لشركات اليابان والحاجة لمراجعة مصادر الموثوقية المتنوعة

رغم هذه النتائج الإيجابية والمشجعة لمالكي السيارات الكهربائية الحديثة، إلا أن الصدارة المطلقة لقائمة الاعتمادية الطويلة لا تزال خاضعة للسيطرة الميكانيكية التقليدية؛ إذ تربعت شركتا "تويوتا" و"لكزس" على رأس القائمة بأعلى نسب وفرص مسجلة للوصول إلى هذه المسافات الشاقة دون مشكلات جوهرية في المحركات. 

وأوضح الخبراء والمحللون أن هذه الأرقام، وإن كانت تعطي مؤشرًا ممتازًا ومبشرًا لمستقبل الطاقة النظيفة، إلا أنه يظل من الضروري دائمًا مقارنتها بمصادر وتقارير موثوقية أخرى موازية للتأكد من تكاليف الصيانة الدورية ومعدلات الأعطال البسيطة.

تحول تدريجي في نظرة المستهلكين نحو الموثوقية والاستثمار طويل الأمد

تمثل هذه الدراسة خطوة هامة في تبديد هواجس وقلق الملاك والمقبلين على الشراء بخصوص العمر الافتراضي للمركبات الكهربائية؛ فبعد سنوات من التشكيك في قدرة البطاريات والمنظومات البرمجية على الصمود مقارنة بمحركات البنزين، تقدم هذه البيانات دليلاً ماديًا على التطور الهندسي المستمر. 

ويفرض هذا التحول ضغوطًا لوجستية وتنافسية قوية على كافة المصنعين لتحديث خطوط الإنتاج وتقديم ضمانات ممتدة تضمن الحفاظ على القيمة الاستثمارية للمركبة عند إعادة البيع في أسواق السيارات المستعملة.

سيارات تسلا عمر سيارات تسلا ميتسوبيشي أسعار سيارات تسلا iSeeCars 2026 سيارات تويوتا

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

الذهب

إلحق اشتري قبل ما يغلى.. شعبة الذهب تعلن المتوقع بشأن الأسعار

اسعار الدواجن اليوم

هبوط البيض والبانيه.. أسعار الفراخ اليوم الثلاثاء

عموتة

الأهلي يفتح خزائنه.. عموته على أعتاب القلعة الحمراء باتفاق تاريخي

الزمالك

بعد حديث رئيس طنجة.. من الأجنبي الذي ورط الزمالك في التعاقد مع معالي؟

أسعار الذهب

استمرار انخفاض أسعار الذهب اليوم الثلاثاء 9 يونيو.. كم وصل عيار 21؟

محمد العدل

محمد العدل يثير الجدل: اللي هيشارك في مرتب عموتة يوفره لعياله أفضل

عموتة

سجل حافل بالإنجازات.. ماذا قدم المغربي حسين عموتة المرشح لتدريب الأهلي؟

بيزيرا

الزمالك يحسم مصير بيزيرا.. خالد الغندور يفاجئ الجميع بالقرار النهائي

ترشيحاتنا

ايمان عز الدين

أنوثة وجمال راقٍ.. إيمان عز الدين تسحر العيون بإطلالة ناعمة

ابراج اكيلة

بين الحلويات والأكلات الدسمة.. أبراج أكيلة لا تقاوم الطعام

الزبادي

قوي عظامك وقلبك.. ماذا يحدث لجسمك عند تناول الزبادي يوميًا؟

بالصور

كلمات لا يجب قولها أثناء الخلافات الزوجية.. عبارات قد تهدم العلاقة في لحظات

كلمات لا يجب قولها أثناء الخلافات الزوجية.. عبارات قد تهدم العلاقة في لحظات
كلمات لا يجب قولها أثناء الخلافات الزوجية.. عبارات قد تهدم العلاقة في لحظات
كلمات لا يجب قولها أثناء الخلافات الزوجية.. عبارات قد تهدم العلاقة في لحظات

أعراض وأسباب التهاب المفاصل الروماتويد

أعراض والاسباب التهاب المفاصل الروماتويد
أعراض والاسباب التهاب المفاصل الروماتويد
أعراض والاسباب التهاب المفاصل الروماتويد

كيف يتم علاج خمول الغدة الدرقية؟

كيف يتم علاج خمول الغدة الدرقية؟
كيف يتم علاج خمول الغدة الدرقية؟
كيف يتم علاج خمول الغدة الدرقية؟

أطعمة تساعد على تعزيز الخصوبة.. خيارات غذائية قد تدعم فرص الحمل

أطعمة تساعد على تعزيز الخصوبة.. خيارات غذائية قد تدعم فرص الحمل
أطعمة تساعد على تعزيز الخصوبة.. خيارات غذائية قد تدعم فرص الحمل
أطعمة تساعد على تعزيز الخصوبة.. خيارات غذائية قد تدعم فرص الحمل

فيديو

نظام الطيبات يثير قلق الصحة السعودية

تجنبوا "نظام الطيبات" .. تحذير عاجل من الصحة السعودية

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

عبد السلام فاروق

عبد السلام فاروق يكتب: إما القاهرة أو الفوضى!

د. عصام محمد عبد القادر

د. عصام محمد عبد القادر: ميثاق الأثر في فلسفة الحياة

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: الـ AI ينافس شاكيرا عالميا

د. محمود جلال

د. محمود جلال يكتب: براءات الاختراع.. قناة السويس الجديدة للعبور الآمن للاقتصاد المصري

إبراهيم النجار

إبراهيم النجار يكتب : هل يتم التضحية بـ نتنياهو من أجل إسرائيل؟!

المزيد