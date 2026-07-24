شيكو يكشف كواليس الأكشن في "صقر وكناريا"

كشف الفنان شيكو عن تفاصيل مشاهد الأكشن في فيلم "صقر وكناريا"، مؤكدًا أن تنفيذها كان أكثر صعوبة مما كان يتوقع، مشيرًا إلى اختلاف أسلوبه عن الفنان محمد إمام في أداء المشاهد الخطرة.

وأوضح، خلال لقائه ببرنامج "سبوت لايت" مع الإعلامية شيرين سليمان على قناة صدى البلد، أنه استعان بدوبلير لتنفيذ مشاهد الأكشن التي تنطوي على خطورة، بينما تولى محمد إمام تنفيذ عدد من تلك المشاهد بنفسه.

وأضاف شيكو أن الفيلم سيقدم شخصيتين متناقضتين تمامًا، لافتًا إلى أن الاختلاف الكبير بين الشخصية التي يجسدها وبين شخصية محمد إمام سيكون أحد أبرز عناصر التشويق والتميز في أحداث الفيلم، ويمنح العمل طابعًا مختلفًا يجذب الجمهور.