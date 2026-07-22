موقف فيلم "صقر وكناريا" في شباك التذاكر.. ومحمد إمام وشيكو ضمن الصدارة

واصل فيلم "صقر وكناريا"، بطولة محمد إمام وشيكو، تصدره لشباك التذاكر المصري، بعدما حقق أمس الثلاثاء 21 يوليو إيرادات بلغت 4 ملايين و499 ألفًا و183 جنيهًا، مستحوذًا على 64.02% من إجمالي الإيرادات اليومية، لترتفع حصيلته الإجمالية إلى 135 مليونًا و804 آلاف و352 جنيهًا.





وجاء فيلم "7 Dogs" في المركز الثاني بإيرادات مليون و414 ألفًا و180 جنيهًا، بينما احتل فيلم "شمشون ودليلة" المركز الثالث بإيرادات 754 ألفًا و497 جنيهًا، حيث حافظ فيلم "ابن مين فيهم" على المركز الخامس، محققًا 102 ألفًا و16 جنيهًا، لترتفع إيراداته الإجمالية إلى 2 مليون و858 ألفًا و629 جنيهًا.



جدير بالذكر أن فيلم "صقر وكناريا" يضم نخبة من النجوم، على رأسهم محمد إمام، كما يشهد ظهور عدد من ضيوف الشرف، من بينهم دياب ونسرين أمين، الفيلم من تأليف أيمن وتار، وإخراج حسين المنباوي.