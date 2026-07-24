محمد إمام: أكشن "صقر وكناريا" مختلف.. والإيرادات مهمة لكن رضا الجمهور النجاح الحقيقي

كشف الفنان محمد إمام عن تفاصيل مشاهد الأكشن التي يقدمها في فيلم "صقر وكناريا"، مؤكدًا أن الفيلم يتضمن مشاهد حركة مختلفة تطلبت مجهودًا كبيرًا، وأن التعرض لبعض الإصابات يُعد أمرًا طبيعيًا في هذا النوع من الأعمال.

وأوضح، خلال لقائه ببرنامج "سبوت لايت" مع الإعلامية شيرين سليمان على قناة صدى البلد، أن فريق العمل حرص على تقديم أكشن جديد ومختلف، معربًا عن ثقته في أن يحظى بإعجاب الجمهور.

وتطرق محمد إمام إلى المنافسة في شباك التذاكر، مؤكدًا أن الإيرادات تمثل عنصرًا مهمًا في صناعة السينما، لكنها ليست المعيار الوحيد للنجاح، مشددًا على أن النجاح الحقيقي بالنسبة له يتمثل في تفاعل الجمهور مع الفيلم واستحسانهم له، باعتباره الهدف الأهم لأي عمل فني.

واسترسل: شيكو يتمتع بخفة ظل كبيرة وروح مميزة داخل موقع التصوير، وهو ما انعكس على أجواء العمل.