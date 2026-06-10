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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رياضة

رسالة تفاؤل.. ممدوح عباس يُطمئن جماهير الزمالك بشأن الأزمات المالية والعقوبات

ممدوح عباس
ممدوح عباس
رباب الهواري

أكد ممدوح عباس، الرئيس الشرفي لنادي الزمالك، أن النادي لن يتعرض لأي عقوبات نتيجة عدم المشاركة في بطولة دوري أبطال إفريقيا، مشددًا على أن هذا الأمر محسوم بشكل كامل، ولا توجد أي مخاوف بشأنه رغم ما يتردد من تكهنات خلال الفترة الأخيرة.

وأوضح عباس، في رسائل خاصة للإعلامي هاني حتحوت، أن نادي الزمالك نجح في تجاوز عدد من الأزمات القانونية والمالية الكبرى التي واجهته في السنوات الماضية، مشيرًا إلى وجود ست قضايا رئيسية كانت تمثل عبئًا ماليًا كبيرًا على النادي، قبل أن يتم التوصل إلى حلول نهائية لها.

وأشار إلى أن مجلس إدارة الزمالك سيعلن خلال الفترة المقبلة عن كافة التفاصيل المتعلقة بهذه الملفات، مؤكدًا أنه يفضل عدم الخوض في تفاصيل إضافية، باعتبار أن الملف يخص الإدارة الحالية، وهي الجهة المسؤولة عن عرض المستجدات بشكل رسمي.

وفيما يتعلق بملف أرض الزمالك البديلة، الذي يحظى باهتمام كبير من جماهير النادي، اكتفى عباس برسالة مقتضبة حملت الكثير من التفاؤل، حيث قال: "خير.. خير.. خير"، في إشارة إلى وجود تطورات إيجابية مرتقبة سيتم الكشف عنها لاحقًا.

كما أكد أن ملف الصفقات والتدعيمات الجديدة يظل من اختصاص مجلس الإدارة وإدارة الكرة، موضحًا أنه يترك لهم حرية اتخاذ القرارات المناسبة والإعلان عنها في الوقت المناسب.

واختتم ممدوح عباس تصريحاته بالتأكيد على ثقته الكاملة في إدارة نادي الزمالك، وقدرتها على التعامل مع مختلف الملفات، سواء الإدارية أو الرياضية، بما يحقق الاستقرار ويخدم مصلحة النادي وجماهيره خلال المرحلة المقبلة.

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