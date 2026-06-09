الزمالك يجهز دفعة جديدة من مستحقات اللاعبين رغم أزمة القيد

تواصل إدارة نادي الزمالك جهودها لإنهاء الملفات المالية العالقة داخل الفريق الأول لكرة القدم، حيث تستعد لصرف دفعة جديدة من المستحقات المتأخرة للاعبين عن الموسم الماضي خلال الأيام القليلة المقبلة.

مستحقات اللاعبين

وكشفت مصادر أن الإدارة تعمل حاليًا على توفير السيولة المالية اللازمة لصرف جزء من مستحقات اللاعبين، في إطار خطة تهدف إلى الحفاظ على استقرار الفريق وتجهيز اللاعبين للموسم الجديد في أفضل الأجواء.

ولا تزال هناك مستحقات مالية متبقية للاعبي الزمالك عن الموسم المنقضي، وتسعى الإدارة إلى تسويتها تدريجيًا خلال الفترة المقبلة، وفقًا للموارد المالية المتاحة للنادي.

ويواجه الزمالك تحديات مالية كبيرة خلال المرحلة الحالية، في ظل التزاماته المتعددة، وعلى رأسها القضايا الدولية المرتبطة بإيقاف القيد، والتي تستحوذ على جانب كبير من اهتمام الإدارة في محاولة لإنهاء تلك الملفات ورفع العقوبات المفروضة على النادي.

وتأمل إدارة القلعة البيضاء في تجاوز الأزمة المالية الحالية، بما يضمن استقرار الفريق والحفاظ على تركيز اللاعبين قبل انطلاق منافسات الموسم الجديد.